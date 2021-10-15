15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

15 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 15 жовтня

Всесвітній день боротьби з раком грудей щорічно відзначається 15 жовтня у багатьох країнах світу з метою звернути увагу людей на проблеми одного з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань.

Міжнародний день сільських жінок (International Day of Rural Women) був організований під егідою ООН 1995 року з метою вшанування праці сільських жінок у виробництві продовольства та розширення їх прав і можливостей.

Міжнародний день білої тростини або День сліпих (International White Cane Safety Day) проводиться з метою нагадати суспільству про допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями.

Всесвітній день миття рук (Global Handwashing Day) був організований ООН 2008 року, який було проголошено Роком санітарії, з метою привиття суспільству правил особистої гігієни.

Іменинники 15 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

15 жовтня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та мученика Феоктиста, блаженного Андрія, Христа ради юродивого, мучеників Давида і Костянтина, князів Арагветських.

Народне свято

У народі 15 жовтня шанувалися Купріян і Юстина. Це був період очищення від мани і нечистої сили. Традиційно жінки старанно молилися Юстині, а чоловіки – Купріяну, тому що вірили, що так вони зможуть захиститися від бісів, які вибирали п'яниць і грішників.

Прикмети на 15 жовтня

на Купріяна і Юстину не можна лихословити і чортихатися, щоб чорти не прийшли на поклик;

цього дня категорично не можна пиячити, інакше можна напитися до "білої гарячки", і тоді з'явиться нечисть;

злива цього дня – провісник суворої зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 жовтня

1926 – у Києві відкрито Російський драматичний театр (нині ім. Лесі Українки).

1940 – відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Великий диктатор".

1942 – нацистські загарбники знищили Березівське і Дрогичинського гетто.

2000 – в Парижі на Монмартрі відкрита "Стіна кохання", на якій 311 мовами написано "Я тебе люблю".

Хто народився 15 жовтня

1814 – Михайло Лермонтов, російський поет, прозаїк, драматург.

1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ, поет.

1863 – Петро Козлов, український географ, директор заповідника Асканія-Нова.

1905 – Анатолій Бабко, український радянський хімік-аналітик.

1960 – Євген Комаровський, український педіатр, телеведучий.

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