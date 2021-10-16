16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

16 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 16 жовтня

День шефа або день боса ( National Boss's Day ) – професійне свято керівників колективів усіх рівнів, що почало відзначатися з 1962 року за ініціативою працівниці Патриції Хароскі на честь улюбленого боса.

Всесвітній день анестезіолога (World Anaesthesia Day) – своє професійне свято відзначають фахівці знеболювання і реанімації на честь вперше проведеної в цей день у 1846 році американцем Томасом Мортоном успішної операції під ефірним наркозом.

День алерголога – неофіційне свято відзначають медики, які займаються профілактикою і лікуванням алергічних реакцій і порушень імунної системи.

Всесвітній день продовольства (World Food Day) проводиться, починаючи з 1979 року, під егідою ООН на честь утворення Організації продовольства і сільського господарства в 1945 році з метою обізнаності людей про світову продовольчу проблему і позбавлення голоду.

Всесвітній день хліба (World Bread Day) – ще одне їстівне свято було засновано в 2006 році з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і кондитерів і проводиться на честь найпопулярнішого продукту в світі.

Всесвітній день здорового харчування (World Healthy Food Day) – відзначається з метою боротьби з ожирінням та інформованості суспільства про користь здорового харчування як способу життя.

Іменинники 16 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Денис, Іван, Марфа, Павло, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

16 жовтня в православної церкви шанується пам'ять священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона, преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, блаженного Ісихія Хоривіта.

Народне свято

У народі 16 жовтня шанувався Денис Позимній. Вважалося, що перед настанням зими на землю приходять злі духи, через яких у людей виникають різні осінні хвороби та інші напасті. Люди на Дениса побоювалися нечистої сили і пристріту, а найнебезпечнішими вважали чорнооких і карооких.

Прикмети на 16 жовтня

низькі хмари – до швидкого снігу;

на Дениса допомагають замовляння від пристріту;

проти псування і злого наговору врятують цибуля, часник, редька і сіль;

запах часнику і цибулі також відлякає нечисту силу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 жовтня

1853 – почалася Кримська війна між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Франції, Османської імперії, Сардинського королівства.

1918 – український гетьман Павло Скоропадський видав указ про відродження козацтва.

1923 – заснована кінокомпанія The Walt Disney Company.

1979 – в Києві почав роботу театр "Дружба".

Хто народився 16 жовтня

1854 – Оскар Вайльд, ірландський поет, драматург, прозаїк.

1907 – Петро Григоренко, правозахисник, засновник Української Гельсінкської групи.

1955 – Леонід Десятников, радянський і російський композитор.

1958 – Тім Роббінс, американський актор, режисер, сценарист, продюсер.

1961 – Марк Леві, французький письменник.

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