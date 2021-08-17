17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

17 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 17 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 17 серпня

День Незалежності відзначається в Індонезії і Габоні.

День генерала Сан-Мартіна – в Аргентині шанують пам'ять героя боротьби за незалежність країни від іспанських колонізаторів на початку ХХ століття.

День прапора – своє національне свято вшановує Болівія.

День захисту чорного кота ( Black Cat Appreciation Day ) – неофіційне свято, яке відзначають любителі пухнастих вихованців з метою побороти забобони .

пухнастих вихованців з метою побороти забобони День комісійного магазину (Thrift Shop Day) або День секонд-хенду відзначається 17 серпня.

Іменинники 17 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Антон, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Костянтин, Максиміліан, Михайло, Семен.

Яке сьогодні церковне свято

17 серпня в православній церкві шанується пам'ять сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Єксакустодіана (Константина) та Антоніна, преподобномучениці Євдокії, мученика Єлевферія.

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У народі 17 серпня шанувалася Явдоха Огірочниця. Саме на цей час припадав останній збір огірків, а також розпал заготовки малини на зиму.

Прикмети на 17 серпня

Явдоха Огірочниця сім дощів принесе;

яка погода на Явдоху – таким буде весь листопад;

настала Явдоха – прийшов час збору огірків.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 серпня

1771 – англійський учений Джозеф Прістлі відкрив процес фотосинтезу.

1903 – заснована Пулітцерівська премія в галузі літератури, журналістики, музики і театру.

1914 – у Львові засновано добровольчий військовий легіон "Українські січові стрільці".

1918 – в Україні гетьман Скоропадський встановив 8-годинний робочий день.

Хто народився 17 серпня

1942 – Муслім Магомаєв, радянський азербайджанський співак.

1943 – Роберт де Ніро, американський актор, режисер, продюсер.

1960 – Шон Пенн, американський актор, режисер.

1968 – Андрій Кузьменко (Кузьма), український співак, телеведучий, соліст групи "Скрябін".

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

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