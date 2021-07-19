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Вихідні дні та свята в серпні 2021 року в Україні: детальний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 липня, 13:08
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Одне з головних свят серпня й офіційний вихідний – це День Незалежності України. Також на серпень припадають улюблені народні свята – літні Спаси.
Вихідні і свята у серпні
Вихідні і свята у серпні / Фото: Unsplash

Які офіційні вихідні та святкові дні будуть в Україні у серпні 2021 року? Як і скільки ми відпочиватимемо на День Незалежності України? Коли будуть літні Спаси, День будівельника, День шахтаря, Міжнародний день молоді? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати українці відзначають у серпні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Літо перевалило за середину, на порозі – останній спекотний місяць серпень, за який потрібно так багато всього встигнути: піти у відпустку, оздоровитися, зібрати врожай на дачі, освятити яблука і мед у церкві, зробити заготовки на зиму, гарно провести час із сім'єю, зустріти свята серпня і привітати з ними рідних і друзів. Щоб нічого не упустити і не забути, ми склали докладний список всіх вихідних і святкових днів серпня. Дізнайтеся, коли і скільки днів українці за законом відпочивають у серпні 2021 року і плануйте свою відпустку.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Вихідні дні та свята в серпні 2021 року

Останній літній місяць подарує українцям офіційне державне свято і вихідний – День Незалежності України. Він припадає на вівторок, 24 серпня, а саме святкування розтягнеться на чотири дні, завдяки тому, що робочий понеділок, 23-тє число, переноситься на суботу, 28 серпня.

Отже, в серпні на честь святкування Дня Незалежності країни у нас будуть затяжні чотириденні вихідні: від суботи, 21 серпня, до вівторка, 24-го числа.

Всього кількість робочих днів у серпні становить 21 . Офіційних державних свят і вихідних наприкінці літа буде 10 днів .

Свята в серпні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в серпні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

1 серпня – День інкасатора, День залізничника, а також День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України, а ще День будівельника, Міжнародний день офтальмології, День працівників ветеринарної медицини, Міжнародний день кішки і День альпініста.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.

12 серпня – Міжнародний день молоді.

13 серпня – Міжнародний день шульги.

14 серпня – Перший Медовий Спас, або Маковій.

15 серпня – День археолога.

19 серпня – Преображення Господнє, або Другий Яблучний Спас, а ще День пасічника і Всесвітній день гуманітарної допомоги.

21 серпня – Всесвітній день бездомних тварин.

23 серпня – День Державного Прапора України.

24 серпня – День Незалежності України.

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, а також День авіації України.

29 серпня – Третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День шахтаря і День далекобійника.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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