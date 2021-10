17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів (International Day for the Eradication of Poverty) відзначається з 1992 року під егідою ООН в пам'ять підписання в Парижі Загальної декларації прав людини в 1987 році з метою боротьби із порушеннями прав людини, злиднями, насильством і голодом.