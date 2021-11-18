18 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

18 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 18 листопада

Міжнародний день відмови від куріння (No Smoking Day) був організований Американським онкологічним товариством у 1977 році і щорічно проводиться у третій четвер листопада з метою інформувати людей про згубний вплив цигарок на здоров'я, знизити тютюнову залежність, залучити суспільство до боротьби з курінням.

Міжнародний день філософії (World Philosophy Day) був встановлений у 2005 році на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО і щорічно відзначається у третій четвер листопада з метою залучити світову спільноту до багатства філософської думки.

День сержанта Збройних Сил України — молоде державне свято, яке було встановлене у 2019 році з метою вшанування професіоналізму сержантів та старшин Збройних Сил України.

Іменинники 18 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Гаврило, Галактіон, Григорій, Йона, Памфіл, Тимофій, Тихон.

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Яке сьогодні церковне свято

18 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Галактіона та Єпістимії, апостолів від 70-х: Патрова, Єрма, Ліна, Гаїя, Філолога, святителя Григорія, архієпископа Олександрійського.

Народне свято

У народі 18 листопада відзначався день Йони. Цьому святому незаміжні дівчата молилися про гарного нареченого, вдале заміжжя та щасливе сімейне життя. Щоб швидше зустріти коханого, робили ритуал: рано-вранці виходили у двір і розкидали навколо будинку дрібні монетки. Вважалося, що це допоможе привернути нареченого. Зазвичай до цього дня завершувалося збирання редьки на городі, і в день Йони було прийнято подавати на стіл страви з неї.

Прикмети на 18 листопада

якщо на Йона поїсти страви з редьки, наступний рік буде врожайним;

в день Йона краще не вирішувати серйозних справ і не робити дорогих покупок;

на Йону корисно паритись у лазні – весь рік хвороби не дістануть;

випав сніг на Йона – вся зима буде сніжною;

низькі хмари у цей день – провісники поганої погоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 листопада

1870 – перша офіційна лінія голубиної пошти відкрита між Туром і Парижем.

1928 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового мультфільму "Пароходик Віллі" з Міккі Маусом.

2005 – Америка скасувала обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Вейніка для України.

Хто народився 18 листопада

1787 – Луї Дагер, французький художник, винахідник, один із творців фотографії.

1828 – Джон Даун, англійський генетик, що відкрив синдром Дауна.

1944 – Вольфганг Йооп, німецький модельєр, засновник будинку моди JOOP!

1946 – Аманда Лір, французька поп-співачка, актриса і модель.

1948 – Герман Раребелл, німецький барабанщик, автор пісень, учасник рок-гурту Scorpions.

1962 – Кірк Хемметт, американський гітарист, автор пісень, учасник гурту Metallica.

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