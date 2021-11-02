2 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 2 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 2 листопада

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів проводиться під егідою ООН з 2013 року з метою привернення уваги людей до обмеження можливості журналістів виконувати свою роботу та зазіхання на право суспільства отримувати достовірну інформацію.

День поминання всіх покійних вірних у західних християн (In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) відзначається католицькою церквою після Дня всіх святих.

Іменинники 2 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

2 листопада у православній церкві вшановується пам'ять Великомученика Артемія.

Народне свято

У народі 2 листопада відзначався Артем'єв день, а святого Артемія здавна вважали покровителем воєначальників та отаманів. Також святому молилися про зцілення від грижі та про звільнення від випадкової смерті. За народними повір'ями, людину, яка народилася цього дня, захищає вовчиця, а ще її розуміють лісові звірі та птахи. Саме з Артем'єва дня до сіл починали наближатися вовки.

Прикмети на 2 листопада

на Артемія виють вовки – до швидких морозів;

якщо вовче виття особливо гучне – буде голод;

західний вітер – до дощів;

якщо на Артем'єв день квасити капусту – вона вийде смачною.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 листопада

1833 – Микола І підписав указ про створення Київського університету.

1936 – "Бі-бі-сі" почала перші телевізійні передачі з високою роздільною здатністю зі своєї студії в Кристал Пелас.

1942 – під час Другої світової війни нацисти знищили єврейські гетто у Ружанах та Лисково.

2000 – у лісі під Таращею знайдено вбитого українського журналіста Георгія Гонгадзе, який зник 16 вересня.

Хто народився 2 листопада

69 до н. е. – Клеопатра, єгипетська цариця, відома легендарною історією любові до римського полководця Марка Антонія.

1699 – Жан Батіст Сімеон Шарден, французький живописець.

1739 – Август Карл Дітерс фон Дітерсдорф, австрійський композитор і скрипаль.

1755 – Марія Антуанетта, французька королева, дружина короля Людовіка XVI.

1902 – Сергій Лебедєв, радянський електротехнік, творець перших радянських ЕОМ серії БЕСМ.

1913 – Берт Ланкастер, американський актор та політик.

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