2 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью привлечения внимания людей к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и посягательству на право общества получать достоверную информацию.

День поминовения всех усопших верных у западных христиан (In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) отмечается католической церковью следом за Днем всех святых.

Именинники 2 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

2 ноября в православной церкви чтится память Великомученика Артемия.

Народный праздник

В народе 2 ноября отмечался Артемьев день, а святого Артемия издавна считали покровителем военачальников и атаманов. Также святому молились об исцелении от грыжи и об избавлении от случайной смерти. По народным поверьям, родившегося в этот день человека защищает волчица, и его понимают лесные звери и птицы. Как раз с Артемьева дня к деревням и селам начинали приближаться волки.

Приметы на 2 ноября

на Артемия воют волки – к скорым морозам;

если волчий вой особенно громкий – будет голод;

западный ветер – к дождям;

если в Артемьев день квасить капусту – она получится вкусной.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября

1833 – Николай I подписал указ о создании Киевского университета.

1936 — "Би-би-си" начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.

1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили еврейские гетто в Ружанах и Лысково.

2000 – в лесу под Таращей найден убитым украинский журналист Георгий Гонгадзе, который исчез 16 сентября.

Кто родился 2 ноября

69 до н. э. – Клеопатра, египетская царица, известная легендарной историей любви к римскому полководцу Марку Антонию.

1699 – Жан Батист Симеон Шарден, французский живописец.

1739 – Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф, австрийский композитор и скрипач.

1755 – Мария Антуанетта, французская королева, супруга короля Людовика XVI.

1902 – Сергей Лебедев, советский электротехник, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ.

1913 – Берт Ланкастер, американский актер и политик.

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