2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 2 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 2 вересня
- День закінчення Другої світової війни – 2 вересня у світі відзначається пам'ятна дата на честь підписаного у 1945 році представниками союзних держав Акта про капітуляцію Японії.
- День нотаріату – професійне свято відзначається в Україні починаючи з 2010 року.
- День незалежності В'єтнаму – це головне національне свято країни на честь проголошення в 1945 році Декларації незалежності.
Іменинники 2 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
2 вересня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Самуїла, мучеників Севира і Мемнона і з ними 37 мучеників
Народне свято
У народі 2 вересня відзначається Самойлов день. Селяни вважали його чоловічим святом, а тому в кожній родині дружини і доньки намагалися догодити господарю будинку, чисто вдягнути і смачно нагодувати.
Прикмети на 2 вересня
- журавлі на Самойлов день летять високо – до теплої осені;
- на Самойлов день з'являються зимові опеньки;
- на Самойлов день можна просити хорошу погоду.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 вересня
- 1794 – розпочато будівництво Одеси.
- 1889 – в Маріуполі почав свою роботу морський порт.
- 1996 – в Україні введена національна валюта – гривня.
- 2015 – український уряд ухвалив рішення про створення Національної поліції України.
Хто народився 2 вересня
- 1726 – Джон Говард, англійський філантроп.
- 1883 – Рудольф Вайґль, польський біолог, який створив першу ефективну вакцину проти епідемічного тифу, засновник Львівського Інституту епідеміологічних досліджень.
- 1926 – Євген Леонов, радянський актор театру і кіно.
- 1935 – Валентин Гафт, радянський актор театру і кіно.
- 1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант.
- 1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.
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