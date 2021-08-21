21 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

21 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 21 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 21 серпня

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) – встановлений у 2017 році під егідою ООН.

Всесвітній день бездомних тварин (International Homeless Animals Day) – цей день покликаний звернути увагу суспільства на проблеми тварин, що мешкають на вулиці.

День Незалежності Латвії – відзначається на честь виходу зі складу СРСР в 1991 році.

День молоді святкує Марокко.

Іменинники 21 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Який сьогодні церковне свято

21 серпня у православній церкві шанується пам'ять святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, святителя Мирона, чудотворця, єпископа Критського, мучеників Єлевферія і Леоніда, преподобного Григорія Синаїта.

Народне свято

У народі 21 серпня шанувався Мирон Вітрогон. Люди помічали, що наступав період сильних вітрів і пилових бур. А в лісі у цей час збирали достиглу ожину і робили заготовки на зиму.

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Прикмети на 21 серпня

який Мирон, такий січень;

тихий вітер на Мирона – на сонячну осінь;

сильний вітер – до непогожого вересня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 серпня

1911 – з Лувру вкрадено портрет Мони Лізи.

1932 – у Венеції пройшов перший міжнародний кінофестиваль.

1957 – СРСР вперше здійснив запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

1976 – у Франції вперше в Європі стартував фестиваль панк-року.

Хто народився 21 серпня

1698 – Джузеппе Гварнері, італійський скрипковий майстер.

1904 – Вільям Каунт Бейсі, американський джазовий піаніст.

1935 – Юрій Ентін, радянський поет-пісняр, драматург.

1938 – Кенні Роджерс, американський співак, актор.

1989 – Хейден Панеттьєр, американська актриса, співачка.

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