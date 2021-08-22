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22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок
22 серпня, 07:25
Всесвітній день рослинного молока, День пам'яті жертв насильства – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 серпня.

22 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 22 серпня

  • Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) – встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році.
  • День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків , відзначається Україні.
  • Всесвітній день рослинного молока (World Plant Milk Day) – проводиться з 2017 року любителями цього напою як альтернативи звичайному молоку.

Іменинники 22 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Юліан, Яків.

Який сьогодні церковне свято

22 серпня у православній церкві настає 9-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять апостола Матфія, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії та ін.

Народне свято

У народі 22 серпня шанувався Матвій Змїєсос. Вважалося, що в цей період змії здатні висмоктати всю кров і молоко з корів, а тому худобу залишали вдома і не виганяли на пасовище.

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Прикмети на 22 серпня

  • Матвій негоду підпускає, осінь наближає;
  • на Матвія Змієсоса корів не можна відпускати на пасовища;
  • корову краще доїти на самоті, щоб ніхто не наврочив;
  • не можна ставити дійницю на стілець, інакше у корови молоко пропаде.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 серпня

  • 1456 – князем Валахії став Влад Дракула, прототип героя в легендах про вампірів.
  • 1909 – у Франції вперше в світі пройшло авіашоу.
  • 1965 – в Америці відбулася прем'єра фільму Help!, знятого The Beatles.
  • 1989 – відкриті кільця планети Нептун.

Хто народився 22 серпня

  • 1862 – Клод Дебюссі, французький композитор, піаніст.
  • 1886 – Раймонда де Ларош, французька актриса, перша в світі жінка-пілот.
  • 1920 – Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.
  • 1966 – Ольга Сумська, українська актриса і телеведуча.

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