22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

22 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Яке сьогодні свято, 22 серпня

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) – встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році.

День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків , відзначається Україні.

Всесвітній день рослинного молока (World Plant Milk Day) – проводиться з 2017 року любителями цього напою як альтернативи звичайному молоку.

Іменинники 22 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Юліан, Яків.

Який сьогодні церковне свято

22 серпня у православній церкві настає 9-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять апостола Матфія, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії та ін.

Народне свято

У народі 22 серпня шанувався Матвій Змїєсос. Вважалося, що в цей період змії здатні висмоктати всю кров і молоко з корів, а тому худобу залишали вдома і не виганяли на пасовище.

Реклама

Прикмети на 22 серпня

Матвій негоду підпускає, осінь наближає;

на Матвія Змієсоса корів не можна відпускати на пасовища;

корову краще доїти на самоті, щоб ніхто не наврочив;

не можна ставити дійницю на стілець, інакше у корови молоко пропаде.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 серпня

1456 – князем Валахії став Влад Дракула, прототип героя в легендах про вампірів.

1909 – у Франції вперше в світі пройшло авіашоу.

1965 – в Америці відбулася прем'єра фільму Help!, знятого The Beatles.

1989 – відкриті кільця планети Нептун.

Хто народився 22 серпня

1862 – Клод Дебюссі, французький композитор, піаніст.

1886 – Раймонда де Ларош, французька актриса, перша в світі жінка-пілот.

1920 – Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.

1966 – Ольга Сумська, українська актриса і телеведуча.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми розповідали, коли літні Спаси у 2021 році в Україні.