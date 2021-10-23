23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 23 жовтня

День рекламіста або День працівників реклами – професійне свято всіх працівників рекламної сфери регулярно проводиться в світі 23 жовтня, а в Україні почало відзначатися з 1994 року.

проводиться Міжнародний день снігового барса (International Snow Leopard Day) – екологічне свято було встановлене в 2013 році на Всесвітньому форумі, присвяченому збереженню ірбіса.

День моля - неофіційне свято хіміків на честь числа Авогадро, яке визначає кількість частинок, що містяться в одному молі речовини, і приблизно дорівнює 6,02 ⋅ 1023. Це число саме припадає на 6:02 ранку або вечора 10/23.

Іменинники 23 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Євлампій, Євлампія, Інокентій.

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Яке сьогодні церковне свято

23 жовтня в православній церкві відзначається собор Волинських святих. Шанується пам'ять мучеників Євлампія та Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимиро-Волинського, мученика Феотекна, преподобного Вассіана, преподобного Феофіла, сповідника.

Народне свято

У народі 23 жовтня шанувався Євлампій Зимовказівник. Існувала особлива традиція згадувати людей, які в чомусь були прикладом для наслідування. Також за прикметами цього дня можна розпізнати погоду, яка буде взимку.

Прикмети на 23 жовтня

на Євлампія місяць розгортається у той бік, звідки незабаром будуть вітри;

якщо місяць дивиться рогами на північ – зима буде ранньою і суворою;

а ось якщо місяць вказує на південь – ще два тижні буде тепло.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 жовтня

1545 – запорізькі козаки на човнах-чайках захопили турецьку фортецю Ачи-Кале (нині Очаків).

1859 – в Києві відкрилася перша недільна школа.

1925 – прийнятий перший Виправно-трудовий кодекс Української РСР.

1946 – відбулося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Хто народився 23 жовтня

1868 – Вільям Ланчестер, англійський інженер, один із творців першого британського автомобіля.

1920 – Джанні Родарі, італійський дитячий письменник, казкар.

1940 – Пеле, бразильський футболіст, "король футболу".

1940 – Геннадій Півняк, український вчений-енергетик.

1976 – Райан Рейнольдс, канадський актор кіно і телебачення, продюсер.

1986 – Емілія Кларк, британська актриса театру, кіно і телебачення.

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