25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

25 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 25 жовтня

День маркетолога – професійне свято, яке щороку відзначається 25 жовтня в пострадянських країнах і приурочене до створення в 1975 році Управління з маркетингу та реклами в Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР.

Міжнародний день шкільних бібліотек (International School Library Day) проводиться щорічно у четвертий понеділок жовтня, починаючи з 1999 року за ініціативи ЮНЕСКО.

День народження Національної спілки художників України – всеукраїнської творчої державної організації, яка була заснована в 1938 році і об'єднала професійних художників, мистецтвознавців, центри художніх промислів України.

Всесвітній день опери (World opera day) – музичне свято, засноване в 2019 році з ініціативи багатьох міжнародних музичних організацій і приурочене до дня народження великих композиторів Жоржа Бізе та Йоганна Штрауса.

Всесвітній день макаронів (World Pasta Day) – кулінарне свято на честь першого Всесвітнього конгресу макаронних виробів, який відбувся в Італії у 1995 році, і присвячене як самим макаронам, так і їх любителям і виробникам.

Іменинники 25 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Богдан, Денис, Домініка, Іван, Кузьма, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Тарас, Федот.

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Яке сьогодні церковне свято

25 жовтня в православної церкви шанується пам'ять мучеників Прова, Тараха і Андроника, преподобного Косми, єпископа Маюмського, творця канонів, мучениці Домники, святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського. Святкування Єрусалимської, Рудненської ікон Божої Матері.

Народне свято

У народі 25 жовтня шанувався Андрон Звіздар, якого вважали мудрим звіздарем. Люди за традицією спостерігали за зоряним небом і по зірках намагалися передбачити погоду. У цей день намагалися не сміятися, щоб не накликати на себе неприємності.

Прикмети на 25 жовтня

зоряне небо на Андрона – буде хороший урожай на горох;

яскраві зірки на Андрона – до швидких морозів;

якщо зірки тьмяні і бляклі – чекати на відлигу;

мерехтливі зірки – до зміни погоди;

а ось падаюча зірка обіцяє вітер і сухий рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 жовтня

1929 – біржовий крах у Нью-Йорку, відомий як "чорна п'ятниця", який послужив стартом всесвітньої економічної кризи 1929-1933 рр.

1938 – був заснований Союз українських художників.

1976 – в Лондоні відкрито Національний Королівський Театр.

1990 – в СРСР відбувся перший випуск телегри Влада Листьєва "Поле чудес".

Хто народився 25 жовтня

1825 – Йоганн Штраус, австрійський композитор, диригент, скрипаль, "король вальсу".

1838 – Жорж Бізе, французький композитор, диригент, піаніст епохи романтизму.

1885 – Карп Трохименко, український радянський живописець.

1881 – Пабло Пікассо, іспанський і французький художник, скульптор.

1931 – Анні Жирардо, французька актриса театру і кіно.

1984 – Кеті Перрі, американська поп-співачка, автор пісень, актриса.

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