26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

26 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 26 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Яке сьогодні свято, 26 серпня

Міжнародний день подяки собаці (Dog Appreciation Day) – спочатку американське національне свято, що з'явилося в 2004 році, незабаром набуло міжнародного характеру.

День Незалежності відзначається в Малайзії.

День Солідарності святкується в Аргентині на честь дня народження Матері Терези.

День Покаяння в Папуа – Новій Гвінеї – державне свято, що відзначається молитвами по всій країні з 2011 року.

День рівності жінок ( Women's Equality Day ) відзначається в Америці.

Іменинники 26 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Василь, Євдокія, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Тихон, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

26 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мучениці Конкордії в Римі. Ікони Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" ("Семистрільна") та звана "Страсна".

Народне свято

У народі 26 серпня вшановувався Тихон-пристрасний. У цей день люди наводили порядки в льохах, сараях та зимових сховищах, щоб позбавити приміщення і вогкості, і пристріту.

Реклама

Прикмети дня:

тихий вітер на Тихона – буде вітряним вересень;

сильні вітри принесуть дощовий місяць;

на Тихона граки влаштовують пробні польоти;

вродило багато грибів – значить наступний рік буде хлібним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 серпня

1768 – почалося перше кругосвітнє плавання англійського дослідника Джеймса Кука.

1943 – в ході Другої світової війни почалася Битва за Дніпро.

1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 – Норма Бейкер підписала контракт з кіностудією XX Century Fox і вибрала псевдонім Мерилін Монро.

Хто народився 26 серпня

1740 – Жозеф Мішель Монгольф'є, французький винахідник повітряної кулі.

1880 – Гійом Аполлінер, французький поет.

1910 – Мати Тереза – свята Тереза Калькутська, католицька черниця, гуманітарний діяч, засновниця Ордена Милосердя.

1925 – Петро Тодоровський, радянський актор, режисер, оператор, сценарист.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми розповідали, коли літні Спаси у 2021 році в Україні.