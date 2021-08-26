26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

26 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 26 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Яке сьогодні свято, 26 серпня
- Міжнародний день подяки собаці (Dog Appreciation Day) – спочатку американське національне свято, що з'явилося в 2004 році, незабаром набуло міжнародного характеру.
- День Незалежності відзначається в Малайзії.
- День Солідарності святкується в Аргентині на честь дня народження Матері Терези.
- День Покаяння в Папуа – Новій Гвінеї – державне свято, що відзначається молитвами по всій країні з 2011 року.
- День рівності жінок (Women's Equality Day) відзначається в Америці.
Іменинники 26 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Василь, Євдокія, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Тихон, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
26 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мучениці Конкордії в Римі. Ікони Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" ("Семистрільна") та звана "Страсна".
Народне свято
У народі 26 серпня вшановувався Тихон-пристрасний. У цей день люди наводили порядки в льохах, сараях та зимових сховищах, щоб позбавити приміщення і вогкості, і пристріту.
Прикмети дня:
- тихий вітер на Тихона – буде вітряним вересень;
- сильні вітри принесуть дощовий місяць;
- на Тихона граки влаштовують пробні польоти;
- вродило багато грибів – значить наступний рік буде хлібним.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 серпня
- 1768 – почалося перше кругосвітнє плавання англійського дослідника Джеймса Кука.
- 1943 – в ході Другої світової війни почалася Битва за Дніпро.
- 1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
- 1946 – Норма Бейкер підписала контракт з кіностудією XX Century Fox і вибрала псевдонім Мерилін Монро.
Хто народився 26 серпня
- 1740 – Жозеф Мішель Монгольф'є, французький винахідник повітряної кулі.
- 1880 – Гійом Аполлінер, французький поет.
- 1910 – Мати Тереза – свята Тереза Калькутська, католицька черниця, гуманітарний діяч, засновниця Ордена Милосердя.
- 1925 – Петро Тодоровський, радянський актор, режисер, оператор, сценарист.
Дивіться відео про Україну, яка дивує:
Раніше ми розповідали, коли літні Спаси у 2021 році в Україні.