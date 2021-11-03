3 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

3 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 3 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 3 листопада

День ракетних військ та артилерії України – своє професійне свято відзначають війська, що входять до складу Сухопутних військ Збройних сил України, починаючи з 1997 року.

День інженерних військ України – ще одне військове професійне свято усіх працівників та військовослужбовців інженерних військ, яке відзначається з 1999 року на честь заслуг саперів, ветеранів та воїнів-інженерів України.

День культури у Японії (святкування Мейдзі) – державне свято було встановлено у 1927 році на честь дня народження імператора Мейдзі, японського правителя-реформатора.

Іменинники 3 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Аза, Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Денис, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Марфа, Микола, Павло, Пелагея, Сергій, Федір, Юліан, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

3 листопада у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Іларіона Великого, преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Дасія, Гаїя і Зотика. Перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського.

Народне свято

У народі 3 листопада відзначався Іларіонов день. У давні часи люди спостерігали, що від цього дня починала мести пороша та сніг, а вночі вже бували заморозки. А на сонці сніг швидко танув, тому на дорогах з'являлася сльота та бруд. Також у цей день займалися лікуванням різних хвороб. А ще небажано було далеко їхати з дому.

Прикмети на 3 листопада

перша пороша – ще шлях;

ясний день – до похолодання;

якщо сніг падає на сиру землю і не тане – навесні будуть ранні проліски;

а от якщо сніг випав на мерзлий ґрунт – буде добрий урожай хліба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 листопада

1906 – на Міжнародній радіотелеграфній Конвенції було встановлено єдиний сигнал лиха для радіозв'язку на морі – SOS.

1907 – у Франції здійснив політ перший у світі вертоліт.

1918 – Народне віче у Чернівцях ухвалило рішення про приєднання Північної Буковини до України.

1941 – під час Другої світової війни у Києві фашистськими загарбниками підірвано Успенський собор Києво-Печерської лаври.

1943 – розпочалася битва за Київ.

1957 – СРСР запустив космічний апарат "Супутник-2", на якому полетіла перша тварина, виведена на орбіту Землі – собака Лайка.

Хто народився 3 листопада

1900 – Адольф Дасслер, німецький підприємець, засновник компанії Adidas.

1927 – Збігнєв Цибульський, польський актор театру та кіно, національний герой Польщі.

1952 – Олександр Подерв'янський, український художник, письменник-сатирик.

1962 – Андрій Жолдак, український театральний режисер.

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