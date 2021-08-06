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6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 серпня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День Хіросіми, Міжнародний день Лікарі світу за мир – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 серпня.

6 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 6 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 6 серпня

Іменинники 6 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Роман.

Який сьогодні церковне свято

6 серпня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Христини, мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида, святого Полікарпа, архімандрита Києво-Печерського.

У цей день католицька церква святкує значимий день – Преображення Господнє.

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У народі 6 серпня шанувалися Борис і Гліб, а сам день вважався грозовим і пожежонебезпечним. Селяни намагалися не виходити в поле, щоб їх не вбило блискавкою.

Прикмети на 6 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 серпня

Хто народився 6 серпня

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