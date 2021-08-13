День шульги-2021: прикольні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Сьогодні Міжнародний день шульги 2021 / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 13 серпня, світ відзначає Міжнародний день шульги. Якщо у вас є друзі, рідні, знайомі, колеги, у яких ліва рука працює більше, ніж права, обов'язково привітайте їх з Днем шульги.

Ми підготували прикольні привітання, веселі листівки, вірші і побажання в свято всіх шульг.

День шульги: привітання зі святом у віршах

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Левой или правой держим ручку мы,

Все это неважно, но почему-то говорят,

Что левшой им быть непросто,

За их почерком следят.

Каждый день за партой сидя,

Им учитель все твердит:

"Вы должны писать опрятно,

Чисто, ровно, аккуратно".

Так давайте мы поздравим

Всех левшей на всей планете,

Пожелаем им терпения

И всегда веселого настроения!

Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Прикольне смс з Днем шульги

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Пишу вам поздравление я левою рукой,

А потому что больше не умею никакой.

Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Короткі привітання з Днем шульги-2021

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С рожденья не таким, как все,

Ты был и остаешься по сей день.

Левой рукой писал записки мне,

Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!

Один на тысячу, в отличье от правшей.

Ты избранный на этом свете,

С международным тебя днем левшей!

Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Прикольні привітання з Днем шульги-2021

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У ярких людей сегодня праздник,

День левшей пришел прекрасный,

Мы вас поздравляем от чистого сердца,

Пусть в сказку откроется из серебра дверца,

Ведь ваша особенность так гениальна,

Великие были, как вы, уникальны,

Чтоб в жизни вы были номер один

И покоряли побольше вершин,

Желаем мира, добра и здоровья,

Чтоб каждый день вы были довольны!

Позитивне вітання шульги зі святом

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Если ты левшой родился –

Не стесняйся, не робей.

Я тебя хочу поздравить

Персонально с Днем левшей!

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