День шульги-2021: прикольні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Сьогодні Міжнародний день шульги 2021 / Фото: Depositphotos
Сьогодні, 13 серпня, світ відзначає Міжнародний день шульги. Якщо у вас є друзі, рідні, знайомі, колеги, у яких ліва рука працює більше, ніж права, обов'язково привітайте їх з Днем шульги.
Ми підготували прикольні привітання, веселі листівки, вірші і побажання в свято всіх шульг.
День шульги: привітання зі святом у віршах
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Левой или правой держим ручку мы,
Все это неважно, но почему-то говорят,
Что левшой им быть непросто,
За их почерком следят.
Каждый день за партой сидя,
Им учитель все твердит:
"Вы должны писать опрятно,
Чисто, ровно, аккуратно".
Так давайте мы поздравим
Всех левшей на всей планете,
Пожелаем им терпения
И всегда веселого настроения!
Прикольне смс з Днем шульги
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Пишу вам поздравление я левою рукой,
А потому что больше не умею никакой.
Короткі привітання з Днем шульги-2021
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С рожденья не таким, как все,
Ты был и остаешься по сей день.
Левой рукой писал записки мне,
Оправдываясь тем, что правой тебе лень.
Ты не такой, как все! Гордись же этим!
Один на тысячу, в отличье от правшей.
Ты избранный на этом свете,
С международным тебя днем левшей!
Прикольні привітання з Днем шульги-2021
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У ярких людей сегодня праздник,
День левшей пришел прекрасный,
Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Пусть в сказку откроется из серебра дверца,
Ведь ваша особенность так гениальна,
Великие были, как вы, уникальны,
Чтоб в жизни вы были номер один
И покоряли побольше вершин,
Желаем мира, добра и здоровья,
Чтоб каждый день вы были довольны!
Позитивне вітання шульги зі святом
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Если ты левшой родился –
Не стесняйся, не робей.
Я тебя хочу поздравить
Персонально с Днем левшей!
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