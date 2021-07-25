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Скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 липня, 16:12
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Серпень подарує українцям найдовші вихідні на святкування Дня Незалежності країни 2021 року
Вихідні на День Незалежності України
Вихідні на День Незалежності України / Фото: Сьогодні

Останній літній місяць багатий на народні, церковні та державні свята, найголовнішим з яких є День Незалежності України. Це офіційний державний вихідний.

Він щорічно відзначається 24 серпня, починаючи з 1991 року, і цього літа ми святкуватимемо 30-річний ювілей незалежності нашої країни.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Скільки вихідних на День Незалежності України-2021

2021 року 24 серпня випадає на вівторок. Проте у нас буде не один, а відразу чотири вихідних дні.

Справа в тому, що український уряд рекомендував перенесення робочого дня: з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.

Отже, завдяки перенесенню одного робочого дня українці 2021 року з нагоди святкування Дня Незалежності отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24-те число.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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