День PR-фахівця: історія, значення і привітання

Сьогодні відзначається професійне свято PR-фахівця: не забудьте привітати своїх знайомих піарників

Привітання з Днем піарника / Фото: Pexels

28 липня, в нашій країні, крім Дня хрещення Київської Русі – України, також відзначається неофіційне професійне свято українських PR-фахівців.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Історія і значення свята

Щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає своє професійне свято. Це день всіх працівників, які якимось чином пов'язані з громадськістю.

PR (Public Relations) – це галузь, яка останнім часом отримала велику значимість і стала невід'ємною частиною всіх комунікацій у сфері маркетингу.

Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

У День PR-фахівця вшановуються люди, завдяки яким у різних сферах бізнесу, політики, культури, мистецтва з'являються і стають у всіх на слуху нові імена й особистості.

Важко переоцінити значення піарника. Завдяки саме цим фахівцям бренди стають знаменитими, а імена людей розкручуються, з'являються у ЗМІ, отримують увагу публіки.

Саме налагоджені взаємини із суспільством є запорукою успішного ведення бізнесу. А тому кожна поважаюча себе компанія має в штаті PR-фахівців, які створюють імідж підприємства, налагоджують контакти з клієнтами, інвесторами, засобами масової інформації.

Прикольне привітання з Днем піарника

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Солнце светит всем лучисто,

На дворе конец июля.

С Днем PR-специалиста

Поздравлять тебя спешу я!



Пусть стремления помехи

Никогда не повстречают,

Ширятся твои успехи

И зарплата подрастает.

Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

Привітання піарника в прозі

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У день PR-фахівця бажаю творчих ідей, бадьорого настрою та нескінченного натхнення! Нехай підсумком твоєї праці стане найкраще враження, яке ти справиш на оточуючих, а підхід до роботи буде прикладом для інших! Успіхів і реалізації планів!

Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

Ефектне привітання в День піарника

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Творец репутации, образ отличный

Звезде и компании можешь создать.

Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,

Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!



В твой праздник тебя от души поздравляем!

Всегда будь на пике, востребован будь,

Известность и славу тебе предрекаем,

Сумей мастерством своим ярко блеснуть!

Привітання з Днем піарника / Фото: Bipbap

День PR-фахівця: добрі вітання своїми словами

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Вітаю з Днем PR-фахівця і хочу побажати чудових невичерпних здібностей у просуванні людей, ідей і будь-яких шедеврів. Нехай кожен день приносить удачу, нехай в діяльності кожна справа буде у виграші і з чудовим результатом, нехай у твоєму житті крім слави і яскравих свят завжди залишається час на власне щастя і добрі зустрічі з улюбленими людьми.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.