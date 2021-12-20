Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 21 грудня 2021 року. Цього дня не можна бути легковірними, а також піддаватися спокусам. Фортуна може відвернутися від вас.
Гороскоп на 21 грудня для Овна
Без допомоги друзів вам навряд чи вдасться обійтися. Краще попередьте їх заздалегідь про свої плани, і тоді вони зможуть бути поруч у потрібний для вас час. Уникайте переохолодження у цей день.
Гороскоп на 21 грудня для Тельця
Стримуйте негативні емоції. По-перше, для цього немає жодних підстав. А по-друге, оточуючі зовсім не винні у тому, що у вас поганий настрій. Та й грошей від цього не побільшає.
Гороскоп на 21 грудня для Близнят
Хтось із вашого оточення поведеться несподівано. Від вас знадобиться прояв терпіння, а також делікатність, щоб утриматися від критики. Контролюйте свої дії, щоби не наламати дров.
Гороскоп на 21 грудня для Рака
Якщо раптом із вами всі стали не погоджуватися і сумніватися у ваших рішеннях – це сигнал, щоб замислитися, а чи все ви робите так, як слід. Можливо ви збилися з курсу, але вам не говорять про це відкрито.
Гороскоп на 21 грудня для Лева
Вам краще промовчати, ніж без толку напружувати зв'язки. Вас все одно ніхто не почує, а кричати в порожнечу – не надто розумний спосіб вести діалог. Шукайте інші шляхи впливу на людей та привернення однодумців.
Гороскоп на 21 грудня для Діви
Те, що вам малює ваша уява, далеко не завжди відповідає дійсності. Так що можете розслабитися і не переживати дарма. Краще займіться поточними справами – їх накопичилося чимало.
Гороскоп на 21 грудня для Терезів
Хтось може скористатися ситуацією, щоб втертися до вас у довіру і навантажити своїми проблемами. Це сильно відволікатиме від більш важливої роботи, тож будьте пильні і не потрапите у пастку.
Гороскоп на 21 грудня для Скорпіона
Відчуття вічного браку часу – ситуація цілком нормальна й повсякденна. Але це не має стати причиною відмовляти собі у відпочинку. Особливо якщо цього від вас вимагає організм.
Гороскоп на 21 грудня для Стрільця
Тільки ви самі можете відповісти на запитання, яке давно вас цікавить. Займіться його вирішенням і не відкладайте на потім. Але при цьому менше довіряйте оточуючим, особливо малознайомим людям.
Гороскоп на 21 грудня для Козорога
Не варто пред'являти претензії колегам, якщо у вас немає доказів іхньої неправоти. Вам дадуть відсіч і пояснять необґрунтованість ваших слів, тому доведеться вибачатися. Будьте обережні під час поїздок.
Гороскоп на 21 грудня для Водолія
Те, що нещодавно у вас не виходило, цього разу складеться саме так, як ви й хотіли. Головне – побороти свою лінь, вибрати вірний курс і взятися за справу. А от увечері можете дозволити собі розслабитися.
Гороскоп на 21 грудня для Риб
Настав час покращити своє фінансове становище. Тим більше, що попереду – багато запланованих та несподіваних витрат. Успіх на вашому боці. Дійте і будьте впевнені у собі – все вийде.
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