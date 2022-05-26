Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: метушливий день

Гороскоп на сьогодні

Четвер, 26 травня – це місячна доба, яку можна назвати неспокійним, метушливим та скандальним днем Тому сьогодні бажано помовчати, не нариватися на розбірки, не злословити і нікого не критикувати.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 26 травня для Овнів: зірки радять не довіряти чужим, бути уважнішими і стежити за своїми цінними речами. У цей день є ймовірність крадіжки або якихось маніпуляцій із метою наживи.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Тельців: якщо ви шукаєте вирішення проблеми, не бійтеся попросити про це друзів. Також зверніть увагу на те, що знаходиться у вас перед носом і лежить буквально на поверхні – його потрібно побачити.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Близнят: рутина сьогодення може вас втомити, але вас це ні перед чим не зупинить. Просто намагайтеся частіше робити п'ятихвилинки і перемикати свою увагу з роботи на відпочинок.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 26 травня для Раків: вам можуть запропонувати не зовсім звичайну угоду чи процедуру. Не поспішайте відмовлятися, зважте можливі плюси та мінуси, а також ризики. Можливо, не варто упускати шанс?

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Лева: сьогодні під час суперечок та зіткнень із опонентом важливо знайти компроміси. Інакше ви можете не вистояти в нерівній боротьбі, а ваша прямолінійність вас і загубить.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Дів: можете порадіти: на вас чекають хороші новини здалеку. Хтось із ваших давніх знайомих вирішив про себе нагадати. Можливо, доведеться підключити старі зв'язки, щоб отримати зиск.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Терезів: проявіть пильність, тому що у вашому оточенні з'явився недоброзичливець, який намагатиметься перешкодити у ваших починаннях. Не впораєтеся самі – залучіть на допомогу однодумців.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 26 травня для Скорпіонів: цього дня бажано по можливості уникати спілкування з конфліктними особами. Вони витягуватимуть вас на провокаційні розмови і теми, але вам це зовсім не потрібно.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Стрільців: не бійтеся скрути з грошима – ваше фінансове питання допоможуть вирішити люди, на чию допомогу ви навіть не розраховували. Зверніть увагу на здоров'я і не ризикуйте через дрібниці.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Козорогів: якщо ви хочете, щоб робота була зроблена якісно і в кращому вигляді, не варто довіряти її оточуючим. Сьогодні краще покладатись на власну інтуїцію – вона вас не підведе.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Водоліїв: будьте готові до того, що родичі додадуть вам клопоту. Через це вам, мабуть, доведеться відмовитися від своїх планів та зайнятися вирішенням їхніх проблем. Але ви не зазнаєте розчарування.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 26 травня для Риб: від вашої спритності та швидкості реакції безпосередньо залежить успіх сьогодення. Якщо ви хоч трохи пригальмуєте, ініціативу перехоплять конкуренти. Ловіть свою хвилю.

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