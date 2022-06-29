Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день молодика

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогоднішня середа, 29 червня , окрім молодика, принесе заспокоєння та гармонію. Астрологи радять цієї місячної доби не поспішати з активними діями, а зайнятися плануванням нових справ.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 червня для Овнів: сьогоднішній день має бути вам вдалим у всіх сенсах. Особливо добре виходитимуть і вирішуватимуться ті справи, які ви відклали деякий час тому.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Тельців: сьогодні вам буде зовсім нелегко зосередитися на чомусь одному – хочеться встигнути все й одразу. Але якщо ви зможете зібратися, то результат перевершить усі очікування.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Близнят: у день молодика спробуйте зробити щось нове чи по-новому. А якщо нічого цікавого не спадає на думку, то займіться хоча б кулінарними експериментами.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 червня для Раків: зірки радять не розплескувати всі свої емоції на оточуючих людей, а зібрати їх воєдино і направити на боротьбу зі справою, яка вас найбільше турбує.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Лева: сьогодні у вас все виходитиме настільки гладко, що вам навіть почнуть заздрити. Корисно покроково записати послідовність ваших дій, щоб у майбутньому їх знову повторити.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Дів: не варто у цей день цілком і повністю покладатися на компетентність та здоровий глузд оточуючих. Ваша голова анітрохи не гірша, скористайтеся своїми резервами.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Терезів: сьогодні вам бажано уникати надміру активних та бурхливих дій. Ви швидко втомитеся, а ось зробити практично нічого не встигнете. Тож користі від цього буде мало.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів: ви будете бажаним гостем у будь-якій компанії, а все завдяки вашій природній чарівності та шарму. Нікому не вдасться так легко і витончено розважити засмучене суспільство.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Стрільців: сьогодні вашою рушійною силою буде оптимізм. Не нав'язуйте свої думки оточуючим – обмежтеся корисними порадами, якщо вони вас про це попросять.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Козорогів: вам буде багато дозволено. Тільки не порушуйте рамки пристойності, щоб не образити нікого із близьких людей. Насолоджуйтесь тимчасовим спокоєм, незабаром на вас чекає великий проект.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Водоліїв: приготуйтеся до того, що на вас чекає спілкування з людиною, яка вас дратує. Не поспішайте позбутися її – не виключено, що незабаром вона вам знадобиться.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 червня для Риб: відступіть від звичних рамок і спробуйте щось нове. Не переживайте через дрібниці – у вас має вийти задумане, а якщо ні, то попросіть про допомогу друзів.

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