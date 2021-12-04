Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 5 грудня 2021 року. День буде сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.
Гороскоп на 5 грудня для Овна
Ви маєте непростий вибір, що стосується особистих взаємин. Плата за фізичний і моральний відпочинок може здатися вам надто високою. Вирішувати вам, але за бажання можете порадитися з близькими.
Гороскоп на 5 грудня для Тельця
Радійте: ваші бажання найближчим часом можуть стати реальністю. Але для цього потрібно правильно їх збудувати. Залишилося, в принципі, не так вже й багато: написати план дій і чітко йому слідувати.
Гороскоп на 5 грудня для Близнюків
Якщо ви розраховуєте відстрочити свій відпочинок заради роботи, то підготуйте собі якесь затишне містечко. Інакше сім'я вам просто не дасть плідно попрацювати, та ще й образиться за ваше відлинювання.
Гороскоп на 5 грудня для Рака
Не думайте палити мости. Це зараз вам раптом захотілося повної свободи, а через кілька днів ви гарантовано вирішите все повернути назад. Можете спробувати казати загадками, щоб не всі вас розуміли.
Гороскоп на 5 грудня для Лева
Ви не вперше опиняєтеся в ситуації, коли справ – купа, а часу не вистачає, і доводиться забирати шматок вихідного дня. Не скаржіться на життя, потрусіть шевелюрою і швидше розгрібайте свої завали.
Гороскоп на 5 грудня для Діви
Ні під кого не підлаштовуйтеся, дійте так, як вважаєте за потрібне саме ви, – це і буде найправильнішим рішенням. Довіртеся своїй інтуїції, а ось логіка цього дня буде геть відсутня.
Гороскоп на 5 грудня для Терезів
В основі будь-яких стосунків є якісь умовності та отримання певної вигоди. Пам'ятайте про це, коли щось комусь обіцяєте. Цього дня буде важливим не те, що ви говорите, а те, як ви слухаєте.
Гороскоп на 5 грудня для Скорпіона
Намагайтеся провести цей день у колективі. Не гнівайтесь на тих, хто намагається вплинути на вашу думку. Вони не бажають вам зла, тому навпаки, слухайте уважно, і ви дізнаєтеся щось дуже важливе для себе.
Гороскоп на 5 грудня для Стрільця
Вас трохи побалували зайвою увагою, тому тепер доведеться звикати до того, що до вас ставляться як до звичайної людини. Насправді день обіцяє бути спокійним, розміреним і трохи лінивим.
Гороскоп на 5 грудня для Козорога
Відкиньте геть сумніви та увімкніть природну харизму. У вас все вийде, потрібно лише повірити у себе та спробувати. Ваші можливості перевершуватимуть бажання – і це виявиться заразним для всіх.
Гороскоп на 5 грудня для Водолія
Ви зможете перемогти свою нудьгу і разом із близькими відсвяткувати цю перемогу. Причому зробити це доволі легко. Іноді як експеримент можна дозволити оточуючим вплинути на свою думку.
Гороскоп на 5 грудня для Риб
Цього дня на вас чекає якась нова подія. Але якщо ви не знаєте, як на неї реагувати, просто будьте максимально природними. Головне – генерувати оптимізм і і не вдавати з себе слабкої людини.
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