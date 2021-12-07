Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 8 грудня 2021 року. Неоднозначний період: для одних це день тривожності та сумнівів, для інших – час творчості та реалізації задуманого.

Гороскоп на 8 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ваше оточення багато в чому буде підкорятися вашим словам. І у вас з'явиться можливість схилити на свій бік найнезговірливішого з потенційних союзників. День вдалий для самовдосконалення.

Гороскоп на 8 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Віддайтеся тому почуттю, яке так вимагає виходу, особливо якщо воно здатне наповнити вас позитивом. У скрутні моменти можете звернутися до оточення по допомогу. І частіше дослухайтеся інтуїції.

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Гороскоп на 8 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Перш ніж шукати нові можливості, спробуйте повністю використати те, що маєте. А то можете втратити що у вас було і не отримати нічого натомість. Ваш настрій повністю залежатиме від ваших емоцій.

Гороскоп на 8 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не варто починати нічого глобального та нового. Краще спробуйте довести до повної досконалості те, що зробили раніше. Не беріть на себе вирішення чужих проблем – вам би зі своїми розібратися.

Гороскоп на 8 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви здатні надати допомогу тому, хто її явно потребує. Ваша інтуїція буде на висоті, тож гріх нею не скористатися. Намагайтеся не з'являтися будь-де без попередження, щоб уникнути неприємних наслідків.

Гороскоп на 8 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Попрацювати повноцінно і з насолодою не вдасться. Все, що ви почуєте цього дня, – несерйозно. Засмучуватись або дивуватися з цього не потрібно, краще проведіть час приємно для себе.

Гороскоп на 8 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Все відбуватиметься не зовсім так, як ви розраховували. Тож будьте готові змінювати свої плани залежно від ситуації. А ось ваші прохання почують інші, і ви отримаєте допомогу або пораду.

Гороскоп на 8 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Цього дня довколишнім людям буде складно передбачити вашу реакцію на будь-яку подію. Вчіться фільтрувати інформацію, зважайте тільки на найважливіше, та й то – не забувайте про перевірку.

Гороскоп на 8 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Поспішайте, якщо не хочете згаяти шанс змінити життя на краще. Фортуна не любить нерішучих. Однак важливо адекватно оцінити свої можливості, щоб уникнути подальших проблем.

Гороскоп на 8 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ваше оточення може зв'язати вас по руках і ногах. І поки ви не звільнитеся від його впливу, вам не вдасться зробити щось важливе. Перегляньте свої плани, стримайте амбіції та подумайте про наслідки.

Гороскоп на 8 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Можливо, ви рухаєтеся в неправильному напрямку. Було б непогано послухатися фахівців та серйозно переглянути свої плани. Зате ви зможете досягти тієї уваги, на яку так довго чекали.

Гороскоп на 8 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не вірте своїм неприємним передчуттям, принаймні не перевіривши інформацію. Можливо, вони викликані вашою недовірливістю, не більше. Просто проявіть розумну обережність.

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