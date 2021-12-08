Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 9 грудня 2021 року. Цього дня протипоказано комусь скаржитися на життя й обставини. Просто спробуйте поглянути на все під іншим кутом.

Гороскоп на 9 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Велика ймовірність того, що ви звалите на себе вантаж, призначений не вам. Але ви з легкістю впораєтеся із роботою, а ваш оптимізм передасться людям. Загалом ви залишитеся задоволені собою.

Гороскоп на 9 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не дивуйтеся, якщо цього дня раптово почнуть здійснюватися нездійсненні мрії. Ви так глибоко поринули у фантазії, що зовсім забули про реальність. Ризикуєте розчаруватися, коли повернетеся до неї.

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Гороскоп на 9 грудня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не змішуйте особисті стосунки з робочими, тому що можете потрапити у неприємну ситуацію. Постарайтеся розширити сферу своєї діяльності – в колишні рамки ви вже насилу вписуєтеся.

Гороскоп на 9 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Часу на роздуми буде замало. Тож приготуйтеся до напруженого дня і заручіться чиєюсь підтримкою. Виберіть оптимальний для себе ритм роботи. А ось фінансові справи вирішуються на вашу користь.

Гороскоп на 9 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У вас раптом спалахне напад невиправданих ревнощів. Намагайтеся із цим впоратися так, щоб ніхто не здогадався, інакше ризикуєте втратити об'єкт свого обожнювання. Отримана вами інформація є хибною.

Гороскоп на 9 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Поводьтеся природно і говоріть тільки те, що вважаєте за потрібне, тому що будь-яка спроба зіграти виглядатиме фальшиво. Якщо світ стане в сірих фарбах, постарайтеся знайти заняття для душі.

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

День буде сповнений несподіванок, здебільшого приємних. Докладіть зусиль для того, щоб вдалий для вас час не пройшов даремно, і не витрачайте його на формальності. Не вигадуйте собі зайвих проблем.

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Тримайте свою критичну думку при собі. Висловивши її оточуючим, ви нікому не принесете користі, у тому числі й собі. Цей день швидше призначений, щоб ви були уважним слухачем, а не оратором.

Гороскоп на 9 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Про особисте життя цього дня доведеться забути та займатися чужими проблемами. Якщо ваш співрозмовник не прагне йти на контакт і спілкуватися, не поспішайте його позбутися – незабаром він дуже знадобиться.

Гороскоп на 9 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Найкращою нагородою для вас буде увага близької людини. Ви так довго йшли до своєї мети, що можете розгубитися, раптом досягнувши її. У вас накопичилися питання, на багато з яких ви отримаєте вичерпні відповіді.

Гороскоп на 9 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Цей день – не найвдаліший час для прояву бурхливих емоцій. Краще спокійно та розважливо прийняти те, що відбувається. Не забувайте, що за вами спостерігають інші люди – який приклад ви подасте їм?

Гороскоп на 9 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Набирайтеся натхнення на велику справу. Для цього вам потрібен той, хто зможе зарядити енергією. Водночас через близьку людину вам доведеться змінити свої плани. Світ мінливий і непостійний.

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