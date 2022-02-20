Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З початку наступного тижня 21-27 лютого буде помітний емоційний сплеск, збудження та піднесення. У людях відчувається збудженість, невдоволення, претензії. Це легко пояснюється тим, що наближається зміна сезонів , зима вже готова поступитися своїм місцем весні, приходить час пробудження та змін.

Поступово бурхлива хвиля емоцій схлине, поступаючись місцем раціональності, стабільності, почуттю обов'язку та відповідальності . Людей залишить примхливість та непередбачуваність. Думки поступово прийдуть у потрібний ритм, з'явиться прагнення порядку та спокою.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Тижневий гороскоп для Овна : наступного тижня вам потрібно постаратися розплатитися зі старими боргами і хоч якийсь час постаратися не влазити у нові. Середина семиденки не принесе успіху в будь-яких починаннях, але ближче до кінця тижня ваші справи підуть вгору, знайомства будуть корисними, а бізнес – прибутковим. Не забувайте про сферу особистих інтересів та не відмовляйтеся від флірту.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Тижневий гороскоп для Тельця : у вас наступного тижня не на жарт зросте бажання проявити самостійність. Намагайтеся бути максимально дипломатичними у стосунках з оточуючими, це викличе довіру з їхнього боку та принесе вам відчутну користь. Четвер для вас – важкий період, але трохи потерпіть і на довгі вихідні пориньте в приємне для вас заняття, щоб зняти стрес.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Тижневий гороскоп для Близнят : для представників цього знака настає період великих та прибуткових справ Вам доведеться попітніти, щоб налагодити потрібні зв'язки та домовитися з потрібними людьми – але на що не підете заради справи. Наприкінці тижня ви точно можете розраховувати на успіх та приємні бонуси від долі. На вихідні заплануйте повноцінний активний відпочинок у цікавій компанії.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Тижневий гороскоп для Рака : непростий і напружений тиждень на вас чекає. Але самі вирішили, що такий варіант подій вам підходить. Якщо ви замахнетеся на бажаний результат, відпочивати в цей період не доведеться. Ви ризикуєте і старе втратити, і нового не досягти, але ризик – шляхетна справа. Можливо, у суботу вам доведеться активно попрацювати. Але ось вихідні проведіть у тиші і спокої.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Тижневий гороскоп для Лева : на майбутній семиденці спритні люди зможуть упіймати удачу за хвіст. Головне – проявляти активність у всіх сферах одночасно. У середу тісна співпраця з колегами навряд чи піде на користь, краще проявіть самостійність. Не варто надто критично сприймати оточення – воно робить, що може, просто ваші вимоги трохи завищені.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Тижневий гороскоп для Діви : наступного тижня вам потрібно вибірковіше підходити до вирішення поставлених завдань. У понеділок запасіться терпінням і постарайтеся довести до ладу розпочату справу. Прислухайтеся до порад та пропозицій оточення – багато чого може виявитися вигідним для вас. Але діяти вам краще наодинці. Зробіть сюрприз коханій людині.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тижневий гороскоп для Терезів : у вас наступний тиждень буде періодом перевірки стосунків з партнерами як у бізнесі, так і в особистому житті. Дія весни, що наближається, відчутно позначиться на цих чуттєвих сферах життя. Вам необхідно докласти зусиль, щоб не лише про все домовитися, а й оформити відносини юридично. Середина тижня буде небезпечною конфліктами.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Тижневий гороскоп для Скорпіона: незабаром ви отримаєте несподівані повідомлення від близьких людей. У вівторок, попри бажання усамітнитися, намагайтеся не надто віддалятися від людей. Неяскравий одяг і тихий голос – у цей період явно не для вас. Тільки заявляючи світові про себе, ви досягнете успіху та процвітання. Корисно почати займатися благоустроєм будинку та ділянки.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Тижневий гороскоп для Стрільця : наступний тиждень стане гарним періодом для спілкування та проведення переговорів Ви привабливі, чарівні, пристрасні, втім, як завжди. До вас тягнуться друзі, потрібні люди та непотрібні, втім, теж. У середу будьте готові до несподіваного повороту справи під час укладання серйозних угод. А ось у вихідні відірвіться на повну – ви це заслужили.

Козорог (23 грудня – 20 січня)

Тижневий гороскоп для Козорога : наступного тижня ви напрочуд легко зможете знаходити спільну мову зі співрозмовниками та партнерами. Ваше красномовство, товариськість і щедрість на компліменти не залишать байдужими оточення. Але побережіться, щоб через свою легковажність не потрапити на вудку шахраїв. П'ятниця – травмонебезпечний день, так що бережіть себе та близьких.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Тижневий гороскоп для Водолія : наближення весни, а точніше, середина наступного тижня загрожує вам фінансовими гойдалками та нестабільністю Виявіть максимальну обачність, якщо укладатимете угоди, тому що очікувана вигода може обернутися збитками. Але до кінця тижня ця сфера життя не завдасть клопоту. Корисно прислухатися до чужих порад, але не втрачати власну голову.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Тижневий гороскоп для Риб : якщо наступного тижня ви зможете показати цілеспрямованість і працелюбність, вам почнуть заздрити. Так що найкраще заняття для вас – успішне завершення всіх раніше розпочатих серйозних проєктів, підбиття підсумків та початок нового етапу. Все-таки, зима закінчується. Вихідні дні обов'язково присвятіть повноцінному відпочинку та відпочинку з сім'єю.

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