Іменини в серпні-2021: кого і коли вітати з днем ангела

Частіше за інших іменини наприкінці літа-2021 відзначатимуть Іван, Олександр і Петро, а от найбільше іменинників буде 25 серпня.

З Днем ангела / Колаж Сьогодні / Фото: Сьогодні

В який день кого можна вітати з днем ангела наприкінці літа? У кого наближається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на серпень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Найчастіше імена людям дають по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що днів ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день серпня-2021

1 серпня – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.

2 серпня – Афанасій, Ілля.

3 серпня – Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір.

4 серпня – Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

5 серпня – Ганна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.

6 серпня – Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.

7 серпня – Олександр, Анна, Іраїда, Макар.

8 серпня – Мойсей, Парасковія, Федір.

9 серпня – Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

10 серпня – Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.

11 серпня – Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.

12 серпня – Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

13 серпня – Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

14 серпня – Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.

15 серпня – Василь, Степан.

Реклама

16 серпня – Антон, Кузьма.

17 серпня – Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.

18 серпня – Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Симон.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

20 серпня – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Феодосій.

21 серпня – Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Сава, Федір.

22 серпня – Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків.

23 серпня – Опанас, В'ячеслав, Лавр, Лаврентій, Роман, Сава.

24 серпня – Олександр, Василь, Клавдій, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

25 серпня – Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків.

26 серпня – Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків.

27 серпня – Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Феодосій.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

29 серпня – Яким, Олександр, Ганна, Лаврентій, Ніл, Степан, Яків.

30 серпня – Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп.

31 серпня – Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Іоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна, Фрол.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні-2021 року в Україні.