Іменини у листопаді-2021: кого і коли вітати з днем ангела

З іменинами! / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і в який день вітати з днем ангела у листопаді? У кого назріває чергове родинне свято окрім дня народження?

Читайте докладний календар іменин на листопад-2021 і надсилайте класні, позитивні, прикольні та душевні привітання днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

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Є давня традиція давати людям імена за святками - церковним календарем вшанування святих мучеників. До якого дня найближче дата народження дитини, ім'я того святого й обирають.

Так людина отримує свого ангела-хранителя , який оберігає його протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може відзначатися декілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день листопада-2021

1 листопада – Дмитро, Овсій, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Флор.

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2 листопада – Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Зосима, Леонід, Матрона, Михайло, Микола, Павло, Петро.

3 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Кипріян, Костянтин, Никандр, Микола, Пелагея, Сергій, Софроній, Федір, Юліан, Яків.

4 листопада – Олександр, Анна, Антон, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Федір.

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5 листопада – Яків – на честь апостола від 70-ти Якова, якого називають братом Господнім по плоті, а також Олександр, Володимир, Єлисей, Омелян, Єфросинія, Ігнатій, Максим, Никифор, Микола.

6 листопада – Олексій, Опанас, Георгій, Зосима, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.

Тематичні картинки в день іменин

7 листопада – Анастасій, Матрона.

8 листопада – Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

9 листопада – Андрій, Валентин, Капітоліна, Марк, Нестор, Сергій.

10 листопада – Парасковія – на честь Святої мучениці Параскеви П'ятниці, а також Анна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Неоніла, Нестор, Микола, Параска, Степан, Терентій, Февронія.

11 листопада – Авраам, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Анна, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Клавдій, Кузьма, Леонід, Марія, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Пилип.

12 листопада – Олександр, Анастасія, Артемій, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан.

13 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Дем'ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Спиридон, Степан, Трохим, Федір, Яків.

З іменинами: позитивні побажання

14 листопада – Кузьма і Дем'ян – на честь святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських, а також Агрипина, Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Петро, Прокіп, Сава, Федір, Фома, Юліанія, Яків.

15 листопада – Кипріян, Костянтин, Марк.

16 листопада – Олександр, Анна, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Світлана, Федір, Федот.

17 листопада – Олександр, Григорій, Євгенія, Іван, Ілля, Никандр, Микола, Порфирій, Симон, Степан, Федора.

18 листопада – Гавриїл, Григорій, Іона, Тимофій, Тихон.

19 листопада – Олександра, Анатолій, Арсеній, Варлаам, Василь, Гаврило, Герман, Єфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Павло, Серафима.

20 листопада – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Дорофій, Євген, Єлизавета, Зосима, Іван, Іларіон, Кирило, Лазар, Максим, Михайло, Никандр, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір , Федот.

21 листопада – Гавриїл, Михайло, Павло – на честь святих архангелів.

Кращі поздоровлення з іменинами

22 листопада – Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Нестор, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.

23 листопада – Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Георгій, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокіп, Родіон, Серафим.

24 листопада – Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Степанида, Федір.

25 листопада – Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Ніл.

26 листопада – Іван – на честь святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, а також Антон, Герман, Никифор.

З вдень ангела: прикольні картинки

27 листопада – Пилип – в пам'ять про апостола від 12-ти Пилипа, а також Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Федора .

28 листопада – Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип, Хома.

29 листопада – Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Пантелеймон, Сергій, Федір.

30 листопада – Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар, Михайло, Никон.

Раніше ми публікували календар вихідних дні та свят у листопаді 2021 року в Україні.

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