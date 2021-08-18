Іменини у вересні-2021: кого і коли вітати з днем ангела

З Днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і коли слід вітати з днем ангела на початку осені? У кого намічається чергове сімейне свято, крім дня народження?

Читайте докладний календар іменин на вересень-2021 і надсилайте найкращі і добрі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

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Існує стара добра традиція давати людям імена по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближче дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають.

Так людина отримує свого ангела-хранителя , який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день вересня-2021

1 вересня – Андрій, Микола, Тимофій, Текла, Феофан.

2 вересня – Віктор, Володимир, Дементій, Іван, Максим, Никон, Тимофій, Федір.

3 вересня – Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.

4 вересня – Олександр, Олексій, Аріадна, Опанас, Василь, Гаврило, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс.

З Іменинами / Фото: Pinterest

5 вересня – Єфрем, Іван, Микола, Павло.

6 вересня – Арсеній, Георгій, Петро.

7 вересня – Варфоломій, Володимир, Епіфан, Іван, Мойсей.

8 вересня – Адріан і Наталія на честь подружжя і святих мучеників, які постраждали за Христа, а також Віктор, Дмитро, Георгій, Марія, Петро.

9 вересня – Олександр, Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан.

10 вересня – Ганна, Василь, Георгій, Демид, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Федір, Феодосій.

11 вересня – Іван на честь святого мученика Іоанна Хрестителя.

12 вересня – Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків.

З Іменинами / Фото: Pinterest

13 вересня – Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.

14 вересня – Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

15 вересня – Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан.

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16 вересня – Олексій, Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домна, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феофан, Пилип, Харитон.

17 вересня – Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

18 вересня – Захар і Єлизавета на честь пророка Захарії і святої Єлисавети, батьків Іоанна Хрестителя, а також Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.

19 вересня – Михайло на честь святого Архістратига Михаїла, а також Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Фекла.

З Іменинами / Фото: Pinterest

20 вересня – Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

21 вересня – Іван, Георгій.

22 вересня – Яким, Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

23 вересня – Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

24 вересня – Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

25 вересня – Олексій, Опанас, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Федір, Юліан.

26 вересня – Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.

З Іменинами / Фото: Pinterest

27 вересня – Іван, Микола.

28 вересня – Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

29 вересня – Людмила на честь святої мучениці Чеської княгині Людмили, а також Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Сергій.

30 вересня – Віра, Надія, Любов та Софія на честь святих мучениць, а також Олександра, Іван, Ілля, Ірина, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій.

Дивіться відео про осінь великих емоцій на каналі "Україна":

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні-2021 року в Україні.

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