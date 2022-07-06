Івана Купала-2022: традиції, звичаї та ритуали для незаміжніх дівчат

Обряди на Івана Купала / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже цієї ночі, з 6 на 7 липня, святкують Івана Купала. Народні традиції, ритуали та обряди цього літнього свята пов'язані з водою, вогнем і цілющими травами.

Вважається, що на свято Купала вода поєднується шлюбом з вогнем, і тому особливо важливі ритуальні дії в цей період для незаміжніх дівчат і жінок.

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Івана Купала-2022 – обряди для незаміжніх

Сплетіть вінок із запашних трав і польових квітів і киньте його плисти на воду. Вважається, що в тому боці, куди попливе вінок або біля того берега, до якого він пристане, живе ваш суджений.

Сплетіть вінок з трав і квітів / Фото: pinterest

із запашних трав і польових квітів і киньте його плисти на воду. Вважається, що в тому боці, куди попливе вінок або біля того берега, до якого він пристане, живе ваш суджений. Особливо добре стрибнути у воду, щоб вінок з голови поплив по воді. Добрий знак на Івана Купала, коли під час цього обряду вінок не тонув, а плив . Напрямок його руху вказував, звідки сватів чекати.

Киньте вінок пливти по воді / Фото: pinterest

. Напрямок його руху вказував, звідки сватів чекати. Купання - один із головних обрядів на Івана Купала. Вважається, що в цю ніч вода допоможе дівчині стати красивішою.

- один із головних обрядів на Івана Купала. Вважається, що в цю ніч вода допоможе дівчині стати красивішою. Ще один обряд на Івана Купала, який пов'язаний з водою – це вмивання росою . Такий обряд також вважається своєрідним лайфхаком для краси жінки. Особливо запасливі можуть зібрати купальську росу в пляшечку. Вважається, що така вода допомагає позбутися вугрів, а шкіра стане ніжною.

. Такий обряд також вважається своєрідним лайфхаком для краси жінки. Особливо запасливі можуть зібрати купальську росу в пляшечку. Вважається, що така вода допомагає позбутися вугрів, а шкіра стане ніжною. На Івана Купала добре попаритися в лазні чи сауні з віниками із запашних трав, зібраних напередодні. Слов'яни вірили, що лазня в день Івана Купала сприяє зміцненню та відновленню жіночої життєвої енергії та здоров'я.

чи сауні з віниками із запашних трав, зібраних напередодні. Слов'яни вірили, що лазня в день Івана Купала сприяє зміцненню та відновленню жіночої життєвої енергії та здоров'я. Трави на Івана Купала мають велику цілющю силу. Згадайте хоча б легенду про квітку папороті . І хоча це лише народне повір'я, щоб поліпшити свій сімейний стан, і, можливо, вийти заміж, дівчата можуть зібрати ромашку, чебрець, череду, любисток і полин. З квітів можна сплести вінок, а можна засушити ці трави і купатися в них впродовж року для збільшення жіночої сили.

Квітка папороті – символ кохання / Фото: pinterest

. І хоча це лише народне повір'я, щоб поліпшити свій сімейний стан, і, можливо, вийти заміж, дівчата можуть зібрати ромашку, чебрець, череду, любисток і полин. З квітів можна сплести вінок, а можна засушити ці трави і купатися в них впродовж року для збільшення жіночої сили. Ще одна трава Івана Купала – тирлич. З неї в старовину дівчата робили відвар і, щоб привернути увагу обранця, примовляли тричі особливі слова : "Тирлич, тирлич! Мого милого поклич!". Такий обряд на Івана Купала проводили для того, щоб дівчина швидше вийшла заміж.

: "Тирлич, тирлич! Мого милого поклич!". Такий обряд на Івана Купала проводили для того, щоб дівчина швидше вийшла заміж. А ось традиційні стрибки через вогонь краще робити вже з майбутнім обранцем. Таким стрибком, взявшись за руки, ви зміцните ваш майбутній союз.

Стрибок через вогонь посилить кохання / Фото: pinterest

краще робити вже з майбутнім обранцем. Таким стрибком, взявшись за руки, ви зміцните ваш майбутній союз. Є особлива прикмета на Івана Купала, якщо тричі стрибнути через багаття, то майбутній рік буде благополучним і щасливим.

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