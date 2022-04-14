Як швидко висушити волосся без фена: поради на всі випадки

Як висушити волосся без фена / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Немає світла, ви в дорозі, у гостях – мало які ще обставини можуть виникнути, коли потрібно швидше висушити волосся, а можливості скористатися феном немає .
Зате є кілька хитрощів, які допоможуть значно прискорити процес сушіння волосся без фена. Вибирайте, який підходить саме ам.
Як висушити волосся без фена: лайфхаки
- Лайфхак 1. Кондиціонер
Під час миття голови використовуйте кондиціонер. Він створює захисне покриття на волосинках , за рахунок якого вони не вбирають зайву вологу та швидше сохнуть.
- Лайфхак 2. Рушник
Підійдуть махрові, вафельні, а також рушники із мікрофібри – вони найкраще вбирають вологу . Запасіться відразу двома або навіть трьома. Промокніть мокру голову одним рушником. Потім другим, і нарешті, оберніть вже частково просушене волосся третім. З кожним разом вологи у ваших пасмах ставатиме все менше і менше.
- Лайфхак 3. Праска
Зрозуміло, ми не пропонуємо вам прасувати пасма праскою. Але ви можете скористатися її високою температурою для якнайшвидшого висушування шевелюри. Для цього пропрасуйте рушник – добре розігріта тканина набагато швидше вбере вологу із пасм.
- Лайфхак 4. Паперові рушники
Більш ретельно просушити волосся допоможуть не тканинні, а паперові рушники, причому багатошарові . Відокремлюйте невеликі пасма волосся і промакуйте паперовими серветками від коренів до кінчиків.
- Лайфхак 5. Гребінець
Розчісуючи мокре волосся, використовуйте гребінець із широкими зубцями . Завдяки цьому, через волосся проходитиме більше повітря, і процес сушіння помітно прискориться.
- Лайфхак 6. Пальці
Як і у випадку з білизною, волосся швидше сохне за рахунок притоку повітря . Після того, як ви зняли рушник, добре потрясіть головою в різні боки. А потім періодично руками підбивайте та струшуйте пасма, щоб вони краще обвіювалися повітрям.
- Лайфхак 7. Косметика
Швидше прибрати вологу з волосся допоможе доглядова косметика, яка у своєму складі має спирт . Він робить пасма менш пухнастими, і вони швидше сохнуть. Після маніпуляцій із рушником нанесіть на волосся крем, пінку або лосьйон і пройдіться пальцями по пасмах. Але не застосовуйте часто такі методи сушіння, тому що спиртовмісні засоби роблять волосся тонким і ламким.
- Лайфхак 8. Вентилятор
У деяких випадках замінити фен можна на вентилятор, особливо якщо в ньому є режим тепла. Але майте на увазі, що це екстремальний вид сушіння . У жодному разі не наближайтеся до решіток із лопатями, щоб на них випадково не намоталося волосся. І на вітру після душа великий ризик захворіти.
- Лайфхак 9. Сонце
У теплий час вийдіть на сонце – це простий і натуральний спосіб швидко висохнути . Тільки волосся заздалегідь просочіть термозахистом.
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