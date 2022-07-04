Як зберігати ліки вдома: головні правила

Як зберігати ліки вдома / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У кожному будинку напевно є аптечка , в якій зберігаються як обов'язкові ліки за призначенням лікаря, так і запас медикаментів на різні випадки життя.

Важливо виконувати всі вимоги щодо зберігання ліків – так можна забезпечити збереження лікувальних властивостей медикаментів протягом усього терміну їхньої придатності. А ось недотримання цих правил може зменшити їхню ефективність і навіть спровокувати зміну їх властивостей, викликавши алергію чи отруєння.

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Як правильно зберігати ліки вдома

Як правило, більшість ліків повинні зберігатися у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці, подалі від опалювальних та нагрівальних приладів.

Правила зберігання ліків вказані в інструкції / Фото: unsplash

повинні зберігатися у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці, подалі від опалювальних та нагрівальних приладів. Насамперед уважно прочитайте інструкцію , щоб дізнатися про особливі умови для зберігання того чи іншого медичного препарату. У ній вказані основні особливості зберігання та межі температурного режиму саме цих ліків:

якщо в інструкції із застосування рекомендують зберігати ліки при кімнатній температурі або температура не вказана, це означає, що для препарату оптимальна температура від +15°С до +25°С; якщо рекомендується зберігання в прохолодному місці, це означає, що тримати ліки слід при температурі від +8 до +15°С; зберігання у темному місці означає, що потрібно тримати ліки у захищеному від сонячного світла місці; зберігання у сухому місці означає, що слід тримати ліки у приміщенні з відносною вологістю повітря не більше 60 відсотків.

Зручно та практично тримати лікарські засоби з однаковою температурою зберігання не розрізнено по всьому будинку, а в одному визначеному місці . Наприклад, у картонній коробці, пластмасовому або металевому контейнері, аптечці, косметичці.

Тримайте ліки в аптечці / Фото: unsplash

. Наприклад, у картонній коробці, пластмасовому або металевому контейнері, аптечці, косметичці. Оптимальні місця зберігання ліків у будинку – у передпокої, коморі чи кімнаті.

у будинку – у передпокої, коморі чи кімнаті. Не слід тримати коробку з ліками у ванній кімнаті через підвищену вологість, на кухні, тому що там спекотніше під час приготування їжі, а також на підвіконні через прямі сонячні промені.

у ванній кімнаті через підвищену вологість, на кухні, тому що там спекотніше під час приготування їжі, а також на підвіконні через прямі сонячні промені. Сім'ям із дітьми обов'язково слід зберігати ліки так, щоб малюк не зміг до них дістатися і навіть не знав, де вони лежать. Бажано взагалі не відкривати всієї аптечки у нього на очах, щоб не провокувати цікавість. Адже дитина може дістатися медикаментів, коли батьки не бачать.

Діти в жодному разі не повинні грати з ліками / Фото: pinterest

обов'язково слід зберігати ліки так, щоб малюк не зміг до них дістатися і навіть не знав, де вони лежать. Бажано взагалі не відкривати всієї аптечки у нього на очах, щоб не провокувати цікавість. Адже дитина може дістатися медикаментів, коли батьки не бачать. Навіть якщо у вас немає дітей, не ігноруйте вимогу тримати ліки в недоступному для них місці – високій поличці або шафці, що замикається. До вас можуть прийти гості із дітьми, і найменше відволікання дорослих може призвести до сумних наслідків, якщо дитина дістане упаковку з яскравими привабливими пігулками.

– високій поличці або шафці, що замикається. До вас можуть прийти гості із дітьми, і найменше відволікання дорослих може призвести до сумних наслідків, якщо дитина дістане упаковку з яскравими привабливими пігулками. Найкраще продовжувати тримати лікарські засоби в їхніх рідних заводських упаковках, разом з інструкцією із застосування .

. Якщо вам необхідно відрізати частину блистера або відсипати ліки з упаковки в контейнер, наприклад, у поїздку, не полінуйтеся написати назву, дату випуску та термін придатності препаратів .

Підпишіть назву та дату виготовлення ліків / Фото: unsplash

. Рідкі та тверді ліки у флаконах потрібно тримати щільно закритими, інакше деякі препарати можуть випаровуватися, поглинати чи виділяти леткі речовини, або вступати в реакцію із повітрям.

потрібно тримати щільно закритими, інакше деякі препарати можуть випаровуватися, поглинати чи виділяти леткі речовини, або вступати в реакцію із повітрям. Обов'язково записуйте дату відкриття флакона з ліками, це можна робити на самій коробці. Це убезпечить вас від вживання зіпсованих медикаментів.

з ліками, це можна робити на самій коробці. Це убезпечить вас від вживання зіпсованих медикаментів. Не забувайте, що шприци, бинти та інші перев'язувальні матеріали також мають свої умови та терміни зберігання. Наприклад, з часом упаковка втрачає герметичність, через що вироби стають не стерильними.

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