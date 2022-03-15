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Як доглядати за алое: властивості та особливості лікарської рослини

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 березня, 10:20
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Рослина має антисептичну, антибактеріальну дію і здатна підвищувати імунітет, при цьому вона невибаглива у догляді
Як використовувати алое
Як використовувати алое / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

На відміну від більшості кімнатних улюбленців, алое навряд чи може похвалитися ефектним зовнішнім виглядом. Проте цей непоказний сукулент недарма користується великою популярністю в офіційній та народній медицині .

Сік столітника, як іще називають алое, має безліч корисних властивостей і заслужено вважається одним із найкращих засобів для оздоровлення та догляду за організмом людини. Чим корисне алое, як його виростити та доглядати, дізнайтесь у нашій статті.

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Корисні властивості алое

Як доглядати алое / Фото: pixabay
Як доглядати алое / Фото: pixabay

  • сік алое містить безліч вітамінів та мінералів, головними з яких є вітаміни А, В1, В2, В3, В12, С, фолієва кислота, кальцій, залізо, магній, натрій, калій, цинк, хром, мідь, амінокислоти, ензими;
  • має болезаспокійливі, регенеруючі та бактерицидні властивості;
  • покращує перистальтику кишечника та використовується для виведення шлаків;
  • зміцнює імунітет, протистоїть вірусним інфекціям та підвищує захисні функції організму;
  • має кровоспинні та ранозагоювальні властивості;
  • підвищує апетит, а також зміцнює загальний тонус організму;
  • має зволожувальну дію, робить шкіру еластичною та пружною, очищає від прищів;
  • зміцнює волосся, стимулює його зростання і надає блиску.

Як доглядати за алое: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Місце для алое

Як доглядати алое / Фото: pixabay
Як доглядати алое / Фото: pixabay

Алое любить добре освітлене місце . Вдалий вибір – західне, східне або південне підвіконня. А ось у тіні рослині буде замало світла – згодом вона витягнеться, стане дрібною та втратить свою силу. Комфортна зимова температура для квітки 13-15°C і вище. У теплу пору року алое можна виносити на повітря, але не залишайте під дощем, інакше його коріння загниє.

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  • Лайфхак 2. Полив

Як доглядати алое / Фото: pixabay
Як доглядати алое / Фото: pixabay

Для поливу алое використовуйте відфільтровану, кип'ячену або відстояну воду кімнатної температури. Від холодної може гнити коріння, а від водопровідної на ґрунті може з'явитися білий наліт. Поливайте алое рівномірно. У теплу пору року земля у горщику має встигати висихати приблизно на третину. Взимку у холоді ґрунт має висихати повністю. Обприскування та додаткове зволоження повітря рослині не потрібні.

  • Лайфхак 3. Пересадка

Як доглядати алое / Фото: pixabay
Як доглядати алое / Фото: pixabay

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Відповідний час для пересадки квітки – це весна . На дно горщика обов'язково потрібно помістити 1-2 см керамзитового дренажу. Молоду рослину бажано переміщати у новий невеликий горщик щорічно. Старші 5-річні квіти можна пересаджувати рідше – раз на 2–3 роки. У проміжки періодично міняйте ґрунт у горщиках. Спочатку розпуште грунт зверху, видаліть шар 1,5-2 см. Після цього досипте нової землі і трохи утрамбуйте її.

  • Лайфхак 4. Підгодовування

Для забезпечення гарного живлення та росту алое вносьте звичайні добрива для сукулентів з весни до початку осені кожні 3 тижні. Додавайте їх лише у вологий ґрунт . А протягом перших 1-2 місяців після пересадки підгодовування не потрібне. Але майте на увазі, якщо плануєте використовувати алое з лікувальною метою, краще не вносьте добрива.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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