Як зберігати морозиво / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як довше зберегти продукти і напої холодними на пляжі. Але найголовніший літній продукт – це морозиво. Воно рятує від жари, охолоджує в літню спеку, піднімає настрій. Однак при неправильному зберіганні морозиво може зіпсуватися і замість користі принести розчарування і навіть шкоду.

Як правильно зберігати морозиво протягом найспекотніших днів, читайте наші лайфхаки.

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Як правильно зберігати морозиво: лайфхаки

Лайфхак 1. При якій температурі найкраще зберігати морозиво

Як зберігати морозиво / Фото: Pinterest

Якщо ви хочете надовго забезпечити себе холодним десертом, слід обзавестися не просто морозилкою в холодильнику, а спеціальною морозильною камерою. Оптимальна температура зберігання морозива – не менше 18-20°C нижче нуля .

Лайфхак 2. Скільки можна зберігати морозиво

Як і будь-який продукт, морозиво має свої терміни зберігання, протягом яких воно не змінить смакових якостей. Вони безпосередньо залежать від температурних умов. Зрозуміло, що чим нижче температура зберігання, тим краще для продукту. при -40°C морозиво може зберігатися протягом декількох років. А ось якщо температура становить -18°С , то такий продукт можна зберігати протягом півроку. У звичайному холодильнику морозиво можна тримати не більше доби. Умови зберігання, температурний режим, транспортування і строк придатності встановлюються виробником морозива.

Лайфхак 3. Яке морозиво зберігається довше

Як зберігати морозиво / Фото: Unsplash

На терміни зберігання впливає тип морозива . Так більш жирне вершкове морозиво (пломбір) на відміну від молочного довше не втрачає своєї маслянистої консистенції. Ванільне морозиво, в якому менше цукру, довше залишається свіжим. Справа в тому, що цукор руйнується швидше, тому що знижує температуру замерзання і робить продукт більш сприйнятливим до температурних перепадів. А ось морозиво з полуниці або інших ягід чи фруктів псується швидше. Вся справа в балансі формули його приготування.

Лайфхак 4. Як зрозуміти, що морозиво псується

Як зберігати морозиво / Фото: Unsplash

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Щоб визначити якість зберігається морозива, досить поглянути на нього. Перша ознака, що морозиво псується: воно втратило свою маслянисту структуру, а на поверхні з'явилися крихітні кристали льоду , схожі на крупинки. Це означає, що почалася кристалізація лактози, і цукор в молоці ділиться на шар льоду. Спочатку цей верхній шар можна видалити, але поступово ці крижані кристали поширяться по всій масі і перетворять все морозиво на крижану текстуру.

Лайфхак 5. Як краще зберігати морозиво

Як зберігати морозиво / Фото: Pinterest

Тримайте морозиво в найхолоднішому місці морозильної камери, де немає режиму автоматичного розморожування. Найкраще, якщо цю камеру ви відкриваєте рідко. Уникайте контакту морозива з повітрям, щільно закривайте кришку або ж накривайте його пергаментом, поліетиленовою плівкою, щоб не допустити повітряного прошарку, і щоб не утворювався лід. В жодному разі не допускайте розморожування, а потім повторного заморожування продукту.

Лайфхак 6. Як правильно зберігати домашнє морозиво

Майте на увазі, що в магазинному морозиві для забезпечення транспортування та довгого зберігання присутні різні стабілізатори. Вони допомагають зберегти гладкість і жирність текстури морозива. А ось у десерті, приготованому в домашніх умовах, роль стабілізатора виконує тільки яєчний жовток. А тому воно з більшою ймовірністю страждатиме при зміні температури. Домашнє морозиво слід заморожувати в закритій тарі, і його можна тримати в морозилці при температурі від -12°С до -18°С не більше 2 тижнів.

Лайфхак 7. Як довше зберегти морозиво без холодильника

Як зберігати морозиво / Фото: Pinterest

Зрозуміло, що без морозильної камери морозиво швидко розтане. Але можна трохи подовжити цей строк, якщо ви хочете поласувати морозивом на природі. Наприклад, продукт можна зберегти у замороженому вигляді в термосі до 5 годин. Для цього його слід утрамбувати якомога щільніше. і не тримати на сонці. А в термосумці зберегти морозиво в твердому вигляді вийде не більше двох годин.

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