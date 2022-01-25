Як зберігати шапки вдома: ТОП-10 корисних порад із фото

Як правильно зберігати шапки в домашніх умовах взимку та влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Залежно від сезону умови зберігання головних уборів можуть бути різними. Взимку шапки вдягають щодня, а тому вони мають встигнути провітритися, просохнути і при цьому не розтягнутися. Влітку важливо, щоб в'язана шапка не залежалася, а хутряна – не деформувалася і в ній не завелася моль.

Читайте та дивіться фото, як і де найкраще зберігати шапки , та вибирайте найбільш зручні для себе варіанти.

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Як зберігати шапки: лайфхаки

Лайфхак 1. Шафа

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

В'язані шапки зручно та логічно складати разом із шарфами , з якими ви їх носите. Виходить наочний комплект, який легко взяти з полиці у шафі. На більш тривале зберігання в пакет із шапкою та шарфом варто покласти засіб проти молі.

Лайфхак 2. Прищіпки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

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Одвічна проблема багатьох людей – брак місця у шафі. Шапки – невибагливий одяг, який чудово поміститься навіть на дверцятах. Закріпіть на мотузці або на вішалці кілька прищіпок і чіпляйте на них трикотажні шапки . А щоб вони менше розтягувалися, чіпляйте їх за шов або виріжте з картону кругляші і вставляйте всередину.

Лайфхак 3. Полички

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

У сезон, коли ви носите шапки, немає сенсу постійно ховати їх у шафі. Для їхнього частого використання зручно залишати їх на верхній полиці чи спеціальній вішалці. Але й у передпокої вони можуть займати багато місця .

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Лайфхак 4. Органайзери

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Органайзер із компактними кишеньками – чудове рішення для зберігання речей, якщо в будинку мало місця. Його можна зробити різного розміру, форми, кольору з прозорими або щільними кишеньками.

Лайфхак 5. Гачки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Прикріпіть на стіну в передпокої або на дверцята шафи гачки і чіпляйте на них легкі шапки. Так вони завжди під рукою, на виду, швидко провітрюються і сохнуть. Та й зовнішній вигляд – строкатий і гарний. Але майте на увазі, що від тривалого зависання шапки можуть розтягнутися .

Лайфхак 6. Рамки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Щоб шапки не деформувалися і не займали багато місця, для них можна зробити плоскі дротяні рамки , на які вони вдягаються і зберігаються у сезон.

Лайфхак 7. Гірка

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Зберігати шапки та капелюхи можна гіркою – одягнувши один на один . Такий спосіб виходить компактнішим, і капелюхи не займають багато місця та менше деформуються.

Лайфхак 8. Коробки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Коробки з шапками та капелюхами можна поставити подалі на антресолі або розташувати в кімнаті так, щоб вони гармонійно вписалися в інтер'єр. Полюбляєте крафтовий стиль? Тоді декоруйте картонки і складіть із них модну композицію.

Лайфхак 9. Болванки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Бачили, як зберігаються шапки у магазині? На спеціальних стійках-болванках, щоби не втратили форму. Такий спосіб зберігання підходить і для в'язаних, і для хутряних шапок , у тому випадку, якщо у вас достатньо місця. А замість спеціальних болванок можна використовувати посуд – банки, миски або каструлі відповідного розміру та форми.

Лайфхак 10. Пуфи

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Чудова ідея сховати у невеликі круглі пуфи капелюхи або хутряні шапки , які не повинні втратити форму. Адже в шафі вони займали би багато місця. А тут навіть форма у пуфа кругла – те, що треба для шапки. До того ж пуфи стоять у кімнаті, а значить одягу буде забезпечена нормальна вентиляція і температура.

Раніше ми розповідали, як зберігати сумки: практичні місця та способи.