Мало просто вбити метеликів, потрібно ще провести генеральне прибирання на кухні та правильно підготувати продукти до зберігання.

Як боротися з міллю / Фото: Колаж: Сьогодні

Метелики, що пурхають по кухні – це лише частина айсберга і точний сигнал до того, що час терміново рятувати свої запаси від навали ненажерливих шкідників : метеликів, лялечок, личинок та яєць. Як можна позбутися харчової молі, читайте наші лайфхаки.

Ббагато люди роблять запаси – хоча б мінімальні. І ніхто, на жаль, не застрахований від придбання заражених личинками молі горіхів, круп або борошна.

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Боротьба з міллю – це процес трудомісткий і може забирати багато часу й сил. І навіть викинувши всі продукти, ви не зможете прибрати її, адже комаха здатна жити в меблях, щілинах, на стелі та інших затишних куточках.

Як позбутися харчової молі: лайфхаки

Лайфхак 1. Профілактика

Як боротися з міллю / Фото: pinterest

Моль потрапляє до нас на кухню у вигляді яєць, які неможливо розглянути у сипких продуктах. Рідше у вигляді дрібних черв'ячків. Навіть якщо на перший погляд продукти здаються чистими, краще убезпечити їх: потримати у морозильній камері 3-4 дні або, висипавши на лист, прожарити в духовці з температурою 60 градусів 40-60 хвилин . Ту ж процедуру проводять і із зараженими продуктами, заздалегідь перебравши та просіявши їх.

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Лайфхак 2. Тотальне прибирання

Як боротися з міллю / Фото: pinterest

Для початку знайдіть та викиньте джерело і продукти з явними ознаками зараження. Звільніть усі кухонні шафи та полиці, ретельно пропилісосьте їх зовні і всередині, а також стінки шафи, всі кути, щілини і навіть стелі. Це допоможе позбутися не лише метеликів, а й їхніх яєць та личинок. Після процедури мішок проморозьте протягом 3-4 днів.

Лайфхак 3. Миття і обробка

Як боротися з міллю / Фото: pinterest

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Розчином оцту або господарським милом протріть усі кухонні меблі, а також вимийте всі контейнери і банки. Також вам знадобиться спеціальний засіб від харчової молі, але застосовуйте його так, щоб отрута не потрапляла на продукти.

Лайфхак 4. Тара для зберігання

Як боротися з міллю / Фото: unsplash

Коли продукти знезаражені, їх можна пересипати в упаковки, що герметично закриваються. Це можуть бути скляні банки, товсті пластикові або металеві контейнери з кришками, що щільно прилягають. А ось фабричні целофанові пакети, картон, папір та фольга для молі не перешкода.

Лайфхак 5. Ароматні відлякувачі

Як боротися з міллю / Фото: pixabay

Міль, як і інші шкідники, не любить деякі різкі запахи. Народні методи боротьби з цими комахами радять у місцях зберігання продуктів розкласти лавровий лист, бутони гвоздики, часник, апельсинові кірки, а також запашні трави лаванди, полину, розмарину, герані, ефірні оліх. Але майте на увазі, що сипучі насичуються цими запахами , так що вибирайте, що вам підійде на кухні.

Дивіться відео про токсичну кухню та правила прибирання:

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