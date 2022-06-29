Як зберігати тюльпани після цвітіння

Як зберігати цибулини тюльпанів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Весняні гарні яскраві квіти тюльпани вимагають правильного догляду. У цьому випадку вони ще довго радуватимуть господарів своїм цвітінням та здоровим виглядом .

Тюльпани завершують своє цвітіння у травні. Після цього їх цибулини традиційно викопують і зберігають до осені . Але чи потрібно щороку витягувати цибулини із землі? Коли це робити? Як правильно зберігати цибулини тюльпанів? Читайте у нашій статті.

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Навіщо викопують цибулини тюльпанів

Зазвичай після цвітіння у тюльпанів продовжується розвиток під землею – з'являються цибулини, що заміщають, і дітки. Вони харчуються за рахунок материнської цибулини. Важливо щороку викопувати цибулини гібридних сортів, голландських та пізньоквітучих тюльпанів. А ось прості та дикорослі квіти можна викопувати періодично – раз на 4-5 років. Це робиться для того, щоб дати цибулинам відпочинок та відокремити від них діток. Тоді тюльпани щороку цвістимуть.

Коли викопувати цибулини

Коли викопувати цибулини тюльпанів / Фото: pinterest

Протягом 1-2 місяців після цвітіння тюльпани краще не чіпати, а продовжувати поливати. А от коли листя та стебло засихають, жовтіють і жухнуть – це ознака того, що наземна частина рослин відмирає, і цибулини вже можна витягати з ґрунту. Зазвичай це відбувається на початку липня . На таких цибулинах луска стає жовтувато-бурою, процес дозрівання завершений, і дітки сформовані.

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Як викопувати цибулини

Як викопувати цибулини тюльпанів / Фото: pinterest

Приблизно за тиждень до цього припиніть полив тюльпанів. Дочекайтеся ясної сухої погоди. Намагайтеся копати глибше лопатою. Дістаючи цибулини з землі, важливо не пошкодити дрібні дітки , тому що це посадковий матеріал для розмноження квітів. Якщо цибулина підгнила, її краще викинути або спалити, щоб позбутися розсадника бактерій та грибкових інфекцій.

Як підготувати цибулини до зберігання

Як викопувати цибулини тюльпанів / Фото: pinterest

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Обтрусіть цибулини від землі і просушіть їх на сонці. Зріжте надземну частину та розсортуйте за сортами та розміром, відбраковуючи пошкоджені екземпляри. Відібрані цибулини промийте сольовим розчином з розрахунку 1 ст. ложка кухонної солі на 1 л води. Або використовуйте для знезараження слабкий розчин марганцівки . Ще раз просушіть цибулини, розкладіть їх у 1-2 шари в коробки чи ящики. Не забудьте прикріпити бирки з назвами сортів.

Як зберігати цибулини тюльпанів

Протягом 3-4 тижнів відбувається закладка бруньок для цвітіння наступного сезону. У цей час цибулини зберігають при температурі 25-28 °C і вологості повітря не вище 70%. Потім температуру поступово знижують. Оптимальна температура у серпні становить 17-20 °С, у вересні близько 15-17 °С.

Не тримайте цибулини поруч з часником та пряними травами, тому що тюльпани не люблять різких запахів . Також періодично перевіряйте цибулини і відбраковуйте зіпсовані екземпляри.

Коли висаджувати цибулини тюльпанів / Фото: pinterest

Наприкінці вересня-початку жовтня цибулини знову висаджують на клумбу. Маленькі дітки тюльпанів у теплі не зберігають тому, що вони можуть висохнути. Їх одразу поміщають на зберігання у прохолодне місце, а у серпні висаджують на грядку для дорощування.

Раніше ми розповідали, як підготувати цибулини гладіолусів до посадки. А ще читайте поради, як зробити клумби з багаторічників.