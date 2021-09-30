Як використовувати палети в інтер'єрі: ТОП-10 ідей з фото

Що можна зробити з палет / Фото: Колаж: Сьогодні
Палети вже давно використовуються не за прямим призначенням і перекочували з поняття звичайної тари в категорію "Конструктор – зроби сам". Речі з них виходять стильними, а головне – бюджетними.
В умілих руках при наявності мінімального набору інструментів вони стають практичними меблями і прикрасою інтер'єру, а мода на крафтовий стиль тільки зростає.
Деякі речі взагалі не потребують фізичних витрат – достатньо вдало розмістити палети вдома. Дивіться фото і надихайтеся ідеями.
Як застосовувати палети вдома: лайфхаки
- Лайфхак 1. Журнальний столик
Просторий, місткий і зручний . А якщо ще прикрутити до нього колеса, то мобільний – куди захочете, туди і котите. Ось такий стильний журнальний столик виходить із палет.
- Лайфхак 2. Диван
Доклавши мінімум зусиль, із дерев'яних настилів можна облаштувати цілий м'який куточок, причому не тільки для дачі. Розмістіть кілька піддонів на підлозі, спорудіть спинки і застеліть зверху матрацами – спальне місце готове.
- Лайфхак 3. Стільці
З палет виходять чудові табурети і стільці. Але щоб не було скалок, потрібно зробити шліфування дерева .
- Лайфхак 4. Будиночок для тварин
Ваші чотириногі друзі скажуть вам велике спасибі за такий затишний дім . Собаці в такому зручно спати, а для кота можна спорудити цілі лабіринти.
- Лайфхак 5. Кухонний столик
Ось такий мініатюрний столик із безліччю поличок всередині можна поставити на кухню. Особливо, якщо ви пофарбуєте його в ті ж кольори , в яких оформлена кімната.
- Лайфхак 6. Полиця
Поруч повісьте настінну стійку для пляшок і фужерів – вийде дуже стильно.
- Лайфхак 7. Взуттєва полиця
За допомогою палет можна зручно облаштувати передпокій . Наприклад, спорудити місткі підставки для сумок або полички для взуття.
- Лайфхак 8. Килимок
Дерев'яний килимок – підходяще місце для мокрого або брудного взуття. Він добре вентилюється, легко прибирається, і на ньому взуття швидше сохне .
- Лайфхак 9. Сходи
І навіть сходи! Стійкість такої конструкції забезпечать самі палети, тому що вони укладені одна на одну, а полки між сходинками можна використовувати для зберігання всяких дрібниць, особливо в технічному приміщенні , де цінується кожен сантиметр вільного простору.
- Лайфхак 10. Дозвілля
Щоб за гості не занудьгували, з палет можна зробити журнальний столик із намальованою шахівницею .
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