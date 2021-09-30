Как использовать паллеты в интерьере: ТОП-10 идей с фото

Что можно сделать из паллет / Фото: Коллаж: Сегодня

Паллеты уже давно используются не по прямому назначению и перекочевали из понятия обыкновенной тары в категорию "Конструктор – сделай сам". Вещи из них получаются стильными, а главное – бюджетными.

В умелых руках при наличии минимального набора инструментов они становятся практичной мебелью и украшением интерьера, а мода на крафтовый стиль только растет.

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Некоторые вещи вообще не потребуют физических затрат – достаточно удачно разместить паллеты в доме. Смотрите фото и вдохновляйтесь идеями.

Как применять паллеты в доме: лайфхаки

Лайфхак 1. Журнальный столик

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Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Просторный, вместительный и удобный . А если еще прикрутить к нему колеса, то мобильный – куда захотите, туда и катите. Вот такой стильный журнальный столик получается из паллет.

Лайфхак 2. Диван

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Приложив минимум усилий, из деревянных настилов можно обустроить целый мягкий уголок, причем не только для дачи. Расположите несколько поддонов на полу, соорудите спинки и застелите сверху матрасами – спальное место готово.

Лайфхак 3. Стулья

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Из паллет получаются отличные табуреты и стулья. Но чтобы не было заноз, нужно сделать шлифовку дерева .

Лайфхак 4. Домик для животных

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Ваши четвероногие друзья скажут вам большое спасибо за такой уютный дом . Собаке в таком удобно спать, а для кота можно соорудить целые лабиринты.

Лайфхак 5. Кухонный столик

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Вот такой миниатюрный столик со множеством полочек внутри можно поставить на кухню. Особенно, если вы покрасите его в те же цвета , в которых оформлена комната.

Лайфхак 6. Полка

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Рядом повесьте настенную стойку для бутылок и фужеров – получится очень стильно.

Лайфхак 7. Обувная полка

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

С помощью паллет можно удобно обустроить прихожую . К примеру, соорудить вместительные подставки для сумок или полочки для обуви.

Лайфхак 8. Коврик

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Деревянный коврик – подходящее место для мокрой или грязной обуви. Он хорошо вентилируется, легко убирается, и на нем обувь быстрее сохнет .

Лайфхак 9. Лестница

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

И даже лестница! Устойчивость такой конструкции обеспечат сами паллеты, потому что они уложены одна на другую, а полки между ступеньками можно использовать для хранения всяких мелочей, особенно в техническом помещении , где ценится каждый сантиметр свободного пространства.

Лайфхак 10. Досуг

Как применить паллеты в быту / Фото: pinterest

Чтобы за гости не заскучали, из паллет можно сделать журнальный столик с нарисованной шахматной доской .

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