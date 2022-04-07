Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 веселих ідей з фото

Як зробити оригінальні клумби для квітів / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Не поспішайте позбуватися мотлоху – подаруйте йому друге життя, а він, у свою чергу, дасть притулок квітам, освіжить декор на вашій дачі або в палісаднику біля будинку і подарує гарний настрій. Ми зібрали кілька цікавих ідей, як зробити клумби для рослин із речей, які вам вже не потрібні і готувалися на звалище.
Як зробити клумби власноруч: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сад у валізі
Стара продірявлена валіза ще послужить підставкою для мінісаду, поки не згниє зовсім, але це буде ще нескоро. На дно не забудьте насипати дренаж, потім шар грунту і висадіть квіти – клумба готова.
- Лайфхак 2. Парасолька змінила кваліфікацію
І тепер захищатиме вас не від дощу, а від нудного пейзажу. А вода тепер буде на неї литися зі зворотного боку. Переверніть, наповніть землею, посадіть квіти і вставте на видному місці за вікном.
- Лайфхак 3. Рояль в кущах зазвучить по-іншому
Точніше сказати, не зазвучить, а заграє новими фарбами. Якщо старий інструмент своє вже відіграв, надайте йому шанс служити красі в іншій ролі. Тепер його амплуа – лугові сонати і квіткові фуги.
- Лайфхак 4. Сон в літню ніч
Або безсоння для квіткаря-фантазера. Саме така назва проситься в рамочку під цю композицію на дачній ділянці. Щоб ліжко не вросло в пухкий грунт, його ніжки можна поставити в квіткові горщики – так вони вдало впишуться в загальний декор.
- Лайфхак 5. Наступна зупинка – квіткова галявина
Це ретро-авто відслужило свій строк на дорогах, але ще стане в нагоді у саду. Техніка здатна вдало вписатися в природу і на контрасті підкреслити її красу і первозданність.
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