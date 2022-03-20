Як зробити садові арки: ТОП-12 варіантів конструкцій із фото

Арку для квітів, плюща, винограду чи огірків можна зробити власноруч.

Як зробити садові арки / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Садова арка , в першу чергу, призначена для прикраси ділянки, надаючи їй шарму та вишуканості. Проте вона ще виконує багато корисних функцій . На міцних і водночас витончених опорах добре підв'язати в'юнкі квіти та овочеві культури, у спеку тінь від цієї споруди здатна захистити від сонця, арка є вдалим переходом та розмежуванням між різними зонами на вашій ділянці.

Ми зібрали багато варіантів ідей, як і з чого можна зробити красиву та практичну арку, а також варіанти її оформлення та використання у саду. Дивіться фото, надихайтеся творчістю та застосовуйте на своїй ділянці.

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Як зробити садову арку: лайфхаки

Лайфхак 1. Металева арка

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Перевага сталевих труб та арматури в тому, що арки, виготовлені з них, виходять міцними та стійкими при своїй зовнішній легкості й витонченості. Однак для її виготовлення знадобиться не лише метал, а й зварювальний апарат і лещата. Зате така арка прослужить довго та надійно.

Лайфхак 2. Дерев'яна конструкція

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

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Не меншою популярністю користується дерево в якості будівельного матеріалу для арок. Цей варіант простий у виготовленні, тому що дерево – один із найбільш легких та слухняних в обробці матеріалів . А готова арка впишеться практично у будь-який дизайн ділянки і поєднуватиметься із багатьма рослинами.

Лайфхак 3. Пластикова арка

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Дуже зручно виготовляти дугу потрібного розміру та форми із пластику. Цей матеріал відрізняється легкістю, податливістю та простотою в роботі. А ще такі конструкції можна переносити у потрібне місце.

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Лайфхак 4. Кам'яна арка

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Стильно виглядає арка, складена з каменю. Якщо у вас є багато каменів, терпіння та зайвий час , така архітектурна споруда в саду викличе здивовані вигуки гостей, що зібралися у вас на літній шашлик.

Лайфхак 5. Арка із сіткою

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Арки із пластику, доповнені металевою або капроновою сіткою, зручно застосовувати не лише в саду, але й на городі, спрямовуючи на них в'юнкі види овочів .

Лайфхак 6. Стовбури та гілки

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Щоб арка гармоніювала із первозданною природою , на ділянці, зробіть її із стовбурів дерев або великих гілок. При цьому такий матеріал не потрібно фарбувати, залиште його з корою та суччям. Ця арка не така довговічна, як металева, зате природна та цілком економна.

Лайфхак 7. Огорожа

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Іноді для спорудження арок у дворі практично не потрібно додаткових зусиль. Для цього можна використати стовпи, до яких кріпиться паркан або огорожа. Вони стануть основою для арок по всій довжині двору.

Лайфхак 8. Тунель

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Арка може бути одна, а можна зробити цілий тунель із повторюваних дуг , прикрашений квітами. Погодьтеся, у ньому особливо красиво робити ефектні фотографії.

Лайфхак 9. Аркада

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Можна в саду розташувати арки в ряд – вийде ефектна архітектурна форма, що прикрашає вашу ділянку.

Лайфхак 10. Жива арка

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Часто арки так густо обростають квітами , що, в принципі, стає неважливо, з якого матеріалу вони виготовлені. Вони – лише основа для буяння в'юнких рослин.

Лайфхак 11. Двері

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Повита квітами арка може ефектно прикрашати вхід до приміщення . Щоразу заходити в будинок крізь аромат квітів – це приємно!

Лайфхак 12. Альтанка

Як зробити садову арку / Фото: pinterest

Арка може водночас служити зручним місцем відпочинку та захистом від палючого літнього сонця. Тут можна почитати книгу або провести бесіду тет-а-тет.

Раніше ми розповідали, садити рослини за знаками зодіаку: астрологічні лайфхаки.