Як позбутися павуків вдома

Як позбутися павуків у будинку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Тепла пора року підносить свої сюрпризи, причому не завжди приємні. У будинок постійно намагаються потрапити якісь комахи: то комарі, то мошки, то мухи. Не виняток – павуки .

Найчастіші непрошені "гості", які мешкають у наших будинках – це павуки-сінокосці або довгоніжки . Як зрозуміло з назви, у цих непоказних напівпрозорих комах надзвичайно довгі лапки, що в рази перевищують довжину їхнього тіла. Вони практично нешкідливі для людини, а з неприємностей приносять лише естетичну – сам факт перебування в будинку.

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Цих павуків приваблюють кути на стелі та біля вікон – саме у місцях можливого транзиту мошок та комарів, на яких вони в основному і полюють. До речі, деякі прихильники еко-життя не поспішають позбавлятися таких живих пасток – адже павуки абсолютно безкоштовно, якісно та без будь-якої хімії очищають квартиру від кровососів та інших дрібних комах.

Але якщо вам не до душі сама думка про павутиння в будинку, ви можете скористатися нашими порадами, як позбутися павуків .

Як прибрати павуків із дому: лайфхаки

Прибирання . Організуйте в будинку генеральне прибирання, пропилососьте кути, плінтуси, стелю, стіни. Не забудьте зазирнути у дальні кути, за шафи, під мийку. Павутину можна зібрати віником або палицею із намотаною на неї вологою ганчіркою. Не забувайте підтримувати вдома порядок та низький рівень вологості.

Підтримуйте в будинку чистоту / Фото: pinterest

. Організуйте в будинку генеральне прибирання, пропилососьте кути, плінтуси, стелю, стіни. Не забудьте зазирнути у дальні кути, за шафи, під мийку. Павутину можна зібрати віником або палицею із намотаною на неї вологою ганчіркою. Не забувайте підтримувати вдома порядок та низький рівень вологості. Отрута . Оптимально взяти отруту у вигляді аерозолю та розпорошити його на плінтуси, по кутах, на дверні та віконні укоси. На час обробки з приміщення видаліть людей та тварин. Залиште на 15-20 хвилин, а потім провітріть кімнати.

. Оптимально взяти отруту у вигляді аерозолю та розпорошити його на плінтуси, по кутах, на дверні та віконні укоси. На час обробки з приміщення видаліть людей та тварин. Залиште на 15-20 хвилин, а потім провітріть кімнати. Ефірні олії . Як і багато інших комах, павуки не люблять різких запахів. Розведіть 10-15 крапель ефірної олії перцевої м'яти, евкаліпту або чайного дерева в 1 л чистої води. Обробіть розчином із пульверизатора плінтуси, кути та всі тріщини у підлозі, під підвіконнями, біля порогів.

Павуки не люблять сильні аромати / Фото: pinterest

. Як і багато інших комах, павуки не люблять різких запахів. Розведіть 10-15 крапель ефірної олії перцевої м'яти, евкаліпту або чайного дерева в 1 л чистої води. Обробіть розчином із пульверизатора плінтуси, кути та всі тріщини у підлозі, під підвіконнями, біля порогів. Оцет . Павуки також не виносять оцет, гинучи від нього. Змішайте у рівних пропорціях столовий оцет та воду. Пульверизатором обробіть місця можливого скупчення павуків. Щоб запобігти появі нових павуків, налийте трохи оцту в кришки від пляшок і розставте по кутах кімнати. Але не використовуйте цей метод, якщо в будинку є діти чи тварини.

Павуки гинуть від оцту / Фото: pinterest

. Павуки також не виносять оцет, гинучи від нього. Змішайте у рівних пропорціях столовий оцет та воду. Пульверизатором обробіть місця можливого скупчення павуків. Щоб запобігти появі нових павуків, налийте трохи оцту в кришки від пляшок і розставте по кутах кімнати. Але не використовуйте цей метод, якщо в будинку є діти чи тварини. Ультразвукові відлякувачі . Зараз продаються спеціальні відлякувачі комах, які діють у тому числі й на павуків. Ці пристрої видають звуки, нечутні для людини та неприємні для членистоногих. І павуки залишають негостинну територію.

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