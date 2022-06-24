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Як позбутися павутинного кліща: народні методи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 червня, 17:54
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Повітря, вода, мило – які ще засоби допоможуть перемогти паразита на кімнатних рослинах.
Як позбутися павутинного кліща
Як позбутися павутинного кліща

У домашніх квітів чимало ворогів. Якщо ви помітили на улюбленій кімнатній рослині тонку павутинку, ймовірно, її атакувала колонія павутинних кліщів . Через високу плодючість і гарний апетит павутинний кліщ здатний повністю занапастити домашні квіти.

Павутинний кліщ – це невелика членистонога істота розміром до 1 мм. Він харчується рослинним соком багатьох кімнатних квітів , віддаючи перевагу бальзамінам, фікусам, цитрусовим, гібіскусам і трояндам.

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У одиничному екземплярі його не видно неозброєним оком. А от коли кліщ утворив колонію і почав завдавати серйозної шкоди квітам – його складно не помітити. Заражена кліщами квітка набуває мармурового забарвлення листя, засихання та деформації. При цьому павутинний кліщ швидко розмножується та переміщається на сусідні рослини.

Для рятування рослин від павутинного кліща можна використовувати народні поради та рецепти .

Як боротися з павутинними кліщами: лайфхаки

  • Волога . Більшість видів павутинних кліщів не люблять підвищеної вологості повітря. Для боротьби з ними намагайтеся частіше обприскувати квіти, також підтримувати вологість на високому рівні.
    Павутинні кліщі не переносять підвищену вологість / Фото: pinterest
    Павутинні кліщі не переносять підвищену вологість / Фото: pinterest
  • Повітря . Павутинний кліщ погано переносить свіже повітря, тому частіше влаштовуйте провітрювання. Крім того, після виявлення паразита вимийте гарячою водою з миючим засобом рами та підвіконня.
  • Мильний розчин . Візьміть 200 г господарського мила, потріть на тертці та розведіть у відрі теплої води. Розчин потрібно настоювати 3 години, а потім обприскувати заражені рослини.
    Кліщі не люблять мило / Фото: pinterest
    Кліщі не люблять мило / Фото: pinterest
  • Спиртовий розчин . Зробіть розчин із розрахунку 10 мл нашатирного спирту на 3 л води. Листя зараженої рослини обприскуйте або протирайте ганчіркою, змоченою у розчині.
  • Деревій . Приготуйте настій, заливши 400 г сухого листя деревія 5 л окропу. Настоюйте три доби, а потім обприскуйте рослину.
    Обприскуйте заражену рослину / Фото: pinterest
    Обприскуйте заражену рослину / Фото: pinterest
  • Часник . Натріть на тертці 500 г часнику, залийте 3 л води і настоюйте 5 діб. Потім рослину обприскують розчином або протирають листя серветкою, змоченою у часниковій воді.

Раніше ми розповідали, як врятувати цикламен. Також читайте наші поради, як із кісточки виростити екзотику будинку: ТОП-7 цікавих рослин з фото.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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