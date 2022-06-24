Як позбутися павутинного кліща: народні методи

Повітря, вода, мило – які ще засоби допоможуть перемогти паразита на кімнатних рослинах.

Як позбутися павутинного кліща

У домашніх квітів чимало ворогів. Якщо ви помітили на улюбленій кімнатній рослині тонку павутинку, ймовірно, її атакувала колонія павутинних кліщів . Через високу плодючість і гарний апетит павутинний кліщ здатний повністю занапастити домашні квіти.

Павутинний кліщ – це невелика членистонога істота розміром до 1 мм. Він харчується рослинним соком багатьох кімнатних квітів , віддаючи перевагу бальзамінам, фікусам, цитрусовим, гібіскусам і трояндам.

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У одиничному екземплярі його не видно неозброєним оком. А от коли кліщ утворив колонію і почав завдавати серйозної шкоди квітам – його складно не помітити. Заражена кліщами квітка набуває мармурового забарвлення листя, засихання та деформації. При цьому павутинний кліщ швидко розмножується та переміщається на сусідні рослини.

Для рятування рослин від павутинного кліща можна використовувати народні поради та рецепти .

Як боротися з павутинними кліщами: лайфхаки

Волога . Більшість видів павутинних кліщів не люблять підвищеної вологості повітря. Для боротьби з ними намагайтеся частіше обприскувати квіти, також підтримувати вологість на високому рівні.

Павутинні кліщі не переносять підвищену вологість / Фото: pinterest

. Більшість видів павутинних кліщів не люблять підвищеної вологості повітря. Для боротьби з ними намагайтеся частіше обприскувати квіти, також підтримувати вологість на високому рівні. Повітря . Павутинний кліщ погано переносить свіже повітря, тому частіше влаштовуйте провітрювання. Крім того, після виявлення паразита вимийте гарячою водою з миючим засобом рами та підвіконня.

. Павутинний кліщ погано переносить свіже повітря, тому частіше влаштовуйте провітрювання. Крім того, після виявлення паразита вимийте гарячою водою з миючим засобом рами та підвіконня. Мильний розчин . Візьміть 200 г господарського мила, потріть на тертці та розведіть у відрі теплої води. Розчин потрібно настоювати 3 години, а потім обприскувати заражені рослини.

Кліщі не люблять мило / Фото: pinterest

. Візьміть 200 г господарського мила, потріть на тертці та розведіть у відрі теплої води. Розчин потрібно настоювати 3 години, а потім обприскувати заражені рослини. Спиртовий розчин . Зробіть розчин із розрахунку 10 мл нашатирного спирту на 3 л води. Листя зараженої рослини обприскуйте або протирайте ганчіркою, змоченою у розчині.

. Зробіть розчин із розрахунку 10 мл нашатирного спирту на 3 л води. Листя зараженої рослини обприскуйте або протирайте ганчіркою, змоченою у розчині. Деревій . Приготуйте настій, заливши 400 г сухого листя деревія 5 л окропу. Настоюйте три доби, а потім обприскуйте рослину.

Обприскуйте заражену рослину / Фото: pinterest

. Приготуйте настій, заливши 400 г сухого листя деревія 5 л окропу. Настоюйте три доби, а потім обприскуйте рослину. Часник . Натріть на тертці 500 г часнику, залийте 3 л води і настоюйте 5 діб. Потім рослину обприскують розчином або протирають листя серветкою, змоченою у часниковій воді.

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