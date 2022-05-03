Як обприскувати рослини, щоби позбутися попелиці та мурах

Як швидко позбутися попелиці та мурах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Детально про головних шкідників квітів та способи з ними боротися, ми писали.

Тепер не менш небезпечні вороги садів та городів – попелиця та мурахи. Вони небезпечні не лише тим, що знищують молоді прирости, а ще й тим, що з кожним роком їхня популяція зростатиме. Тому дуже важливо зупинити шкідників на самому початку.

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І який би із засобів ви не вибрали, обов'язково робіть це за сухої погоди. Якщо піде дощ після обприскування, усі старання будуть марними.

Як обприскувати рослини, щоби позбутися мурах

Розчин проти мурах потрібно лити в мурашник і на грядки

Допоможе нашатирний спирт. На один літр води потрібно 100 мілілітрів нашатирного спирту. Влийте розчин у мурашник.

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Періодично нашатирним розчином потрібно поливати грядки, тут пропорції такі: п'ять мілілітрів на п'ять літрів спирту.

Як обризкувати рослини, щоби позбутися попелиці

Позбутися попелиці допоможуть розчини на нашатирному спирті та червоному перці

Якщо потрібно позбутися попелиці, візьміть нашатирний розчин у таких пропорціях: одна столова ложка спирту на вісім літрів води.

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Таким розчином обробляйте уражені попелицею рослини.

Другий спосіб – це до онцентрат із червоного перцю.

Отже, візьміть стару каструлю або відро, які вам не потрібні. Наповніть її одним літром води та поставте на вогонь.

Тепер потрібно 50 грамів сухого червоного перцю. Висипте його в теплу воду, доведіть до кипіння та кип'ятіть на повільному вогні близько 20 хвилин.

Після того, як концентрат буде готовим, накрийте каструлю і залиште на добу настоюватися. Потім концентрат потрібно процідити, щоб він не забився в обприскувачі.

Додайте ще чотири літри води – вийде п'ять літрів розчину.

Не забувайте про техніку безпеки. Під час обробки рослин розчином із червоного перцю, потрібно надіти окуляри, рукавички та маску.

Обробляти треба в безвітряну погоду. Якщо вітер несильний, ставайте так, щоб вітер не дув на вас.

Обприскуйте ті ділянки, де поселилася попелиця. Це молоді прирости та внутрішня частина листя.

Раніше ми розповідали, як швидко і легко зробити мітки для грядок на своїй ділянці.