Як відмити білі кросівки: народні поради

Як відмити та відбілити кросівки / Фото: Unsplash

Біле взуття виглядає стильно та ефектно. Але ще й додає клопоту своїм господарям, бо мажеться набагато швидше за темне, а тому потребує більш ретельного догляду.

Проте це зовсім не зупиняє людей перед бажанням слідувати моді. Ми поділимося з вами народними порадами, як відмити і навіть відбілити білі кросівки – і вони стануть як новенькі.

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Відновити зовнішній вигляд улюблених білих кросівок із тканини, шкіри, замші або шкірозамінника допоможуть як покупні засоби, так і народні способи.

Як відмити біле взуття: лайфхаки

Попереднє чищення. Яке б не було взуття, перш ніж його чистити, видаліть бруд із підошви. Це можна зробити серветкою або зубною щіткою. Така процедура зменшить подальшу роботу.

Очистіть кросівки від бруду / Фото: pinterest

Яке б не було взуття, перш ніж його чистити, видаліть бруд із підошви. Це можна зробити серветкою або зубною щіткою. Така процедура зменшить подальшу роботу. Замшеве взуття допоможе освіжити парова лазня. Кросівки потрібно потримати над парою, поки вони не стануть трохи вологими, а потім протерти тканинною серветкою.

допоможе освіжити парова лазня. Кросівки потрібно потримати над парою, поки вони не стануть трохи вологими, а потім протерти тканинною серветкою. Шкіряні кросівки краще не прати, а обробити серветкою або щіткою, змоченою в мильному розчині.

Як доглядати шкіряне взуття / Фото: pinterest

краще не прати, а обробити серветкою або щіткою, змоченою в мильному розчині. Очистити кросівки можна за допомогою суміші соди з білою зубною пастою без вкраплень.

можна за допомогою суміші соди з білою зубною пастою без вкраплень. Кросівки із синтетичного матеріалу добре відмиє традиційне господарське мило. А мило з відбілюючим ефектом допоможе відбілити ваше взуття.

Як помити кросівки / Фото: pinterest

добре відмиє традиційне господарське мило. А мило з відбілюючим ефектом допоможе відбілити ваше взуття. Відбілити підошву можна спеціальним складом. Для цього роблять кашку із подрібненої крейди, тальку, зубного порошку та наносять на нижню частину взуття на 1-2 години. Потім обережно видаляють щіткою.

можна спеціальним складом. Для цього роблять кашку із подрібненої крейди, тальку, зубного порошку та наносять на нижню частину взуття на 1-2 години. Потім обережно видаляють щіткою. Гримуча суміш. У неї входить пральний порошок, оцет, лимонний сік або перекис водню. Акуратно увітріть її у взуття та залиште на 10 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Як відбілити кросівки / Фото: pinterest

У неї входить пральний порошок, оцет, лимонний сік або перекис водню. Акуратно увітріть її у взуття та залиште на 10 хвилин, а потім змийте теплою водою. Плями на поверхні взуття і незначні забруднення видаляються рідиною зі зняття макіяжу. Достатньо пройтися по плямі змоченим ватним диском.

і незначні забруднення видаляються рідиною зі зняття макіяжу. Достатньо пройтися по плямі змоченим ватним диском. Оригінальний метод : протерти пару взуття сумішшю із яйця та чверті склянки жирного молока.

: протерти пару взуття сумішшю із яйця та чверті склянки жирного молока. Перуть кросівки у машинці. Це роблять при невисокій температурі та в режимі для спортивного взуття. Але є ризик, що таке очищення може зашкодити взуттю.

Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття. А також ділилися порадами, як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин.