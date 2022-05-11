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Як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 травня, 18:08
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Неприємний запах із взуття піде всього за півгодини, головне – знати хитрість.
Як швидко прибрати неприємний запах із взуття
Як швидко прибрати неприємний запах із взуття / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Спекотна погода, інтенсивні тренування, тривала прогулянка – і от уже ви, а точніше, ваше взуття стає джерелом неприємного запаху.

Зрозуміло, правильніше було б помити ноги, змінити шкарпетки та устілки, а взуття піддати серйозній обробці – від прання до глибокого заморожування.

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Але бувають ситуації, коли немає можливості змінити взуття чи провести тривалі гігієнічні процедури. А нести на собі специфічний запах не хочеться. Існують прискорені методи позбутися не надто приємних ароматів , що виходять із кросівок або туфель. Докладніше дізнайтесь у нашій статті.

Як позбутися запаху взуття всього за півгодини

Як прибрати запах із взуття
Як прибрати запах із взуття / Фото: Pinterest

Тут спрацює принцип "клин клином вибивають". А саме, за допомогою ароматизатора , яким може бути на вибір:

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  • на чисті устілки можна капнути ароматну олію (наприклад, м'яту чи лаванду);
  • всередину взуття можна покласти цитрусові кірочки – апельсина, лимона, мандарину;
  • добре перебиває будь-який запах лавровий лист ;
  • приємний ароматизатор ціла чи мелена кориця ;
  • жменя кавових зерен або мішечок із меленою кавою чудово адсорбують неприємний запах та замінять на характерний аромат;
  • протріть взуття зсередини ватою, змоченою в оцті або в перекисі водню .

Проте майте на увазі, що цей метод добре спрацює тільки із від початку чистим та не заношеним взуттям , в який не в'ївся бруд. Інакше вийде зворотний ефект, і замість аромату посилиться сморід.

Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи. А ще ми пропонували кілька популярних способів, як почистити штори.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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