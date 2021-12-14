Як відмити чашку від нальоту / Фото: Колаж: Сьогодні

Любите пити чай чи каву? Тоді вам знайома ситуація, коли після церемонії чаювання на посуді осідає темний наліт, який псує зовнішній вигляд чашки, а разом із ним і настрій.

Головне правило – не запускати та відразу ж добре мити чашку, а не просто обполіскувати водою. Але якщо проблеми уникнути не вдалося, ми підкажемо кілька простих способів, як позбутися нальоту на чашці.

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Як відмити чашку від нальоту: лайфхаки

Лайфхак 1. Сода

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Одна з найдієвіших речовин – це харчова сода. Вона швидко і начисто відмиває посуд, але якщо ви хочете, щоб чашка послужила довше, краще використовувати не сухий порошок, а розчин у вигляді кашки . У цьому випадку на поверхні посуду не з'являтимуться мікроушкодження.

Лайфхак 2. Лимонна кислота

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Порошок лимонної кислоти добре очищає посуд від темного нальоту. Насипте в чашку пів чайної ложки лимонної кислоти, залийте окропом, залиште на п'ять-сім хвилин , а потім помийте губкою.

Лайфхак 3. Лимон

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Лимон у чистому вигляді також чудово освітлює посуд. Для цього слід натерти лимонною часточкою потемнілий край чашки, залишити на півгодини, а потім помити звичайним способом.

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Лайфхак 4. Оцет

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Змочіть ватний спонжик оцтом і добре потріть темний наліт на чашці. Ви побачите, як він посвітлішає і зникне прямо на очах. Добре прополощіть посуд, щоб не залишалося специфічного оцтового запаху.

Лайфхак 5. Зубна паста

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Зубна паста – це ще один нескладний варіант, як очистити чашку від нальоту. Ретельно потріть мочалкою із нанесеною на неї пастою проблемні краї чашки. Після цього помийте посуд у теплій воді.

Лайфхак 6. Відбілювач

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Якщо на посуді давні плями, що в'їлися, які не піддаються простому миттю, можете спробувати видалити їх за допомогою відбілювача, до складу якого входить активний кисень. Налийте в чашку гарячу воду, додайте ложку відбілювача, перемішайте і залиште на одну-дві години , а потім добре помийте чашку.

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.