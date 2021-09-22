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Як почистити мікрохвильовку підручними засобами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 вересня, 14:39
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Простими та ефективними способами можна видалити як свіже забруднення мікрохвильовки, так і застарілі в'їдливі жирні плями.
Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Колаж: Сьогодні

Мікрохвильовка – незамінна помічниця на кухні. але, як і будь-який інший побутовий прилад, вона вимагає періодичної чистки. У процесі готування конденсат і бризки жиру залишаються на її стінках, і з ними потрібно боротися. Існують прості і доступні засоби , які допоможуть швидко впоратися з цим питанням.

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Можна скористатися цілим арсеналом ефективних засобів, що призначені для чищення мікрохвильових печей. Але багато господинь не хочуть цього робити, тому що це серйозна хімія , до того ж вона має специфічний запах, який потім може вплинути на смак і аромат розігрітої їжі.

Як почистити мікрохвильовку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Користуйтеся кришкою

Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ця проста істина працює і у випадку з мікрохвильовою піччю. Використовуйте спеціальну кришку для мікрохвильовки, і тоді ваш гаджет довше залишатиметься чистим і незаплямованим, а мити кришку набагато простіше .

  • Лайфхак 2. За допомогою пари
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Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

Цей щадний спосіб без хімії допомагає, якщо забруднення в мікрохвильовці свіжі і незначні . Налийте в миску приблизно склянку води, поставте у мікрохвильовку і включіть на 10 хвилин при максимальній потужності. Жир на стінках розм'якшиться, і його залишиться тільки протерти серветкою.

  • Лайфхак 3. Оцет

Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

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Налийте в мисочку півсклянки води, змішаної з половиною склянки 9%-го оцту. Також відправте її у мікрохвильовку на повну потужність і включіть на 5 хвилин. Після відключення почекайте ще 5-7 хвилин, а потім протріть стінки серветкою або губкою. Мінус цього методу в тому, що оцет має сильний характерний запах , тож потім кухню доведеться провітрити. Зате він добре прибирає старі жирні плями.

  • Лайфхак 4. Лимонна кислота

Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

Це альтернатива оцту, яка не має такого сильного запаху і так само добре прибирає жир . Налийте в мисочку склянку води, розчиніть у ній 1-2 ст. ложки лимонної кислоти, поставте в мікрохвильовку і включіть на повну потужність на 7-10 хвилин. Після завершення почекайте ще 5 хвилин, щоб пара осіла, а потім протріть стінки.

  • Лайфхак 5. Лимон

Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

Якщо немає лимонної кислоти, підійде і сам лимон. У мисочку з 200 мл води вичавіть сік одного лимона, відправте ємність у мікрохвильовку. Режим той же: найбільша потужність і 7-10 хвилин часу. Потім протріть брудні стіни. Завдяки лимону, ваша піч крім очищення, отримає ще й приємний цитрусовий аромат .

  • Лайфхак 6. Очищення за допомогою харчової соди

Как чистить микроволновку
Как чистить микроволновку / Фото: Pixabay

Сода – також чудовий розщеплювач жиру, який знайдеться на кожній кухні. До того ж в ній немає кислоти, яка погано впливає на поверхню техніки. У мисочку зі склянкою теплої води закиньте столову ложку соди і перемішайте, щоб вона якомога більше розчинилася. Поставте ємність у СВЧ-піч, виберіть максимальну потужність і включіть на 10 хвилин. Потім почекайте ще 5 хвилин і приступайте до очищення серветкою або мочалкою.

  • Лайфхак 7. Перекис водню

Як чистити мікрохвильову піч
Як чистити мікрохвильову піч / Фото: Pinterest

Така суміш здатна впоратися із застарілим жиром та брудом . Змішайте півсклянки води з 1 ч. ложкою перекису водню і 1 ч. ложкою рідкого мила без запаху. Збийте в піну і протріть цим розчином стінки мікрохвильовки. Потім включіть її на 30 секунд. Після цього протріть піч серветкою. При необхідності повторіть.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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