Як відмити каструлю, що пригоріла, в домашніх умовах

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: Колаж: Сьогодні

Готуючи на кухні, господині нерідко стикаються з проблемою посуду, що підгорів. Трохи відволіклися, щось пропустили, і ось уже всередині каструлі зрадницьки темніють пригорілі плями, які не піддаються звичайному миттю .

Існує кілька нескладних хитрощів, як відмити каструлю, що пригоріла звичайними домашніми засобами . Знаючи їх, ви легко впораєтеся з цією неприємністю.

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Як очистити каструлю, що пригоріла: лайфхаки

Лайфхак 1. Мило

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: pinterest

Мило – чудовий засіб, який переможе нагар усередині нержавійки, алюмінієвого, емальованого посуду. Налийте на дно гарячу воду, насипте терте мило або влийте рідке мило і поставте на слабкий вогонь під кришкою. Нехай покипить 20-30 хвилин потім злийте воду і помийте мочалкою – нагар розкисає під дією мила.

Лайфхак 2. Сода

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Харчова сода також добре бореться із нагаром. Намочіть каструлю, насипте на дно харчову соду, трохи потріть і залиште на півгодини . А потім помийте губкою.

Лайфхак 3. Сіль

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: pinterest

Залийте каструлю водою та залиште на годину , нехай нагар відмокне. Потім воду злийте, насипте ложку кухонної солі та обробіть посуд губкою із гарячою водою.

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Лайфхак 4. Активоване вугілля

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: pinterest

Якщо у вас пригоріло варення чи молоко , то відбілити каструлю в цьому випадку допоможе, як не дивно, вугілля. Візьміть 3-4 таблетки вугілля, подрібніть їх до стану порошку, посипте брудну вологу пляму, трохи потріть і залиште на півгодини. Потім помийте звичайним способом.

Лайфхак 5. Сіль з оцтом

Як відмити каструлю, що пригоріла / Фото: pinterest

Ударна суміш, яка чудово впорається з ділянками, що пригоріли. Щедро нанесіть на дно каструлі велику сіль. Мочалку змочіть 9%-м оцтом і протріть посуд, щоб із солі вийшла рідка кашка. Залишіть у замоченому вигляді на півгодини, а потім протріть. Тільки не використовуйте оцет для чищення алюмінію , щоб не піддавати посуд корозії.

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