Як помити мультиварку всередині та зовні: поради і лайфхаки

Як відмити мультиварку просто і швидко в домашніх умовах: поради господаркам / Фото: Колаж: Сьогодні

Після приготування їжі всередині мультиварки накопичується бруд, жир, частинки продуктів. Але оскільки це електричний прилад, мити його, як звичайний посуд, в мийці не вийде. Чищення мультиварки має свої нюанси .

Як відмити мультиварку: лайфхаки

Лайфхак 1. Як помити чашу

Як помити мультиварку

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Чашу потрібно дістати з мультиварки, промити її, як звичайний посуд, під струменем води за допомогою губки без абразивної поверхні та засобу для миття посуду . Також промийте паровий клапан.

Лайфхак 2. Як мити кришку мультиварки

Як помити мультиварку

Кришка від'єднується і також добре миється у воді. Але якщо конструкція мультиварки не передбачає знімну кришку, то сам корпус потрібно загорнути у пакет , а кришку акуратно помити під струменем води, піднісши техніку до раковини.

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Лайфхак 3. Як мити мультиварку всередині

Як помити мультиварку / Фото: Pinterest

Внутрішня поверхня мультиварки відмивається губкою із содою , а також нею протирається нагрівальний елемент.

Лайфхак 4. Як почистити мультиварку ззовні

Як помити мультиварку

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Корпус мультиварки ззовні зручно протирати вологою серветкою, бажано із мікрофібри але не мокрою.

Лайфхак 5. Як швидко помити мультиварку

Як помити мультиварку

Якщо мультиварка не дуже брудна, її можна швидко привести до ладу. Для цього налийте у чашу трохи води, додайте половинку лимона та увімкніть режим "на пару" на 15 хвилин . Потім протріть чашу, саму мультиварку та кришку зсередини.

Раніше ми розповідали, як відмити каструлю, що пригоріла, в домашніх умовах.